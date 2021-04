Migrantes denuncian agresión en estación migratoria en Veracruz

Desde el albergue "Hermanos en el camino" de Ixtepec, Oaxaca, migrantes nicaragüenses y hondureños de origen garífunas denunciaron agresiones, acoso sexual y discriminación en la estación migratoria de Acayucan, Veracruz.

Una joven garífuna de 21 años de edad abortó y se encuentra hospitalizada en una clínica del estado de Veracruz por la falta de atención en la garita migratoria, después de sufrir maltrato policial de elementos de seguridad de Cosoleacaque.

Los hondureños estaban en un hotel de Minatitlán, Veracruz, cuando fueron asegurados el pasado sábado por policías estatales de Cosoleacaque, quienes los agredieron y después los trasladaron a la estación migratoria de Acayucan en donde permanecieron tres días, ahora piden ayuda para una visa humanitaria y poder reanudar su camino.

Las tres mujeres nicaragüenses y sus cuatro hijos -dos niñas y dos niños- vivieron también maltrato en esa estación migratoria. Durante tres días convivieron hacinadas en un diminuto cuarto con 21 personas, recibieron comida en mal estado y durmieron en un colchón con agua sucia.

Los menores están enfermos de tos y gripe; ellas se encuentran desgastadas emocionalmente porque ven detenido una vez más el reencuentro con sus familias que viven en Estados Unidos.

En un video que grabaron, muestran las condiciones indignas que convivieron durante su estancia en ese refugio del Instituto Nacional de Migración (INM): comida en el suelo, amontonamiento y el ambiente insalubre.

Para ellas, caer en "manos de migración de Acayucan Veracruz" ha sido lo peor que ha pasado en su travesía por México, país donde aseguran que no piensan quedarse, sino solo sirve de "puente" para lograr su anhelo de ingresar a Estados Unidos.

Macarelis Pérez relató que a hijo de 2 años de edad le limitaban el uso de la leche, que es su alimento básico, solo le brindaron 7 onzas al día y dos pañales para su limpieza, además le restringieron los celulares y también medicamentos.

Lamentaron la falta de respuesta de las instancias de Derechos Humanos estatal y federal, a quienes llamaron pero nunca se presentaron.

A Maykeling González, de profesión abogada, la obligaron a firmar su deportación, pero no lo hizo, porque asegura que "ya no puede retroceder a su país", su lucha ahora es conseguir una visa humanitaria por el maltrato que le hizo abandonar Nicaragua y ahora en México.

El sacerdote y activista, Alejandro Solalinde Guerra, denunció que el abuso de la policía de Veracruz ocasionó que una joven perdiera a su bebé de cuatro meses de gestación.

El defensor de los migrantes dijo que hubo maltrato hacia los migrantes, por lo que informó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya investiga al respecto.

"Me he comunicado sin éxito con el gobernador Cuitláhuac (García) de Veracruz, esto no puede pasar, la gente está siendo maltratada, ellos estaban en un hotel de Minatitlán y ahora una joven está hospitalizada, y el resto está aquí en el albergue", resaltó.

Desde la semana pasada, en la frontera sur de México se dio un despliegue militar para resguardar la zona, y a pesar de ello, la violencia contra los migrantes no se detiene, al contrario, va a la alza.





