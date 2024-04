Mientras hogares no tienen agua, purificadora opera con normalidad, acusan vecinos de Orizaba

Ciudadanos de la avenida Oriente 19, en la colonia Centro de Orizaba, señalaron que mientras ellos carecen de agua, una purificadora de agua da el servicio con normalidad, ya que no les falta el vital líquido.

Indicaron que como el Ayuntamiento hace pagar a todos por ese derecho, del cual saben recibe subsidio y es más barato que en otros municipios, pero aun así cumplen con su pago.

Mencionaron que se han comunicado al Ayuntamiento y les dicen que actualmente están tandeando, pero hubo personas que hoy se quedaron sin agua.

Entonces, tuvieron que comprar garrafones de emergencia para poder atender sus necesidades mínimas, como guisar y bañarse, y esperar a ver si en la tarde o noche les cae.

Comentaron que una vecina preguntó en el Ayuntamiento cómo era posible que una purificadora tenga líquido suficiente para operar, si se supone que les tandean, pero les dijeron que posiblemente ese negocio tiene una cisterna.

Según saben, cuando se tandea no la dejan tanto tiempo como para que se llenara un depósito de gran cantidad.

Los inconformes señalaron que como ciudadanos, todos tienen derecho a recibir el mismo servicio, más si en su momento cumplieron con su pago de impuestos y derechos, pues el Ayuntamiento no perdona nada.

Los vecinos de la Oriente 19 llamaron a las autoridades municipales para que se vea cómo se está dando el servicio en Orizaba, pues no es posible que en toda la calle no esté cayendo agua y esa purificadora que la vende no tiene problemas para operar.

Agregaron que ni siquiera les dan respuesta oportuna en el Ayuntamiento, pues aunque se trataron de comunicar para preguntar qué era lo que pasaba, no les respondían, supuestamente porque estaban muy ocupados.