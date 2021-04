Mi gobierno no comprará votos: Cuitláhuac García

Cuitláhuac García Jiménez quiere ser un gobernador que marque un precedente, "dando ejemplo, apegándose a la ley, al suspender los programas sociales y no comprar votos con la entrega de despensa, por primera vez que se cumpla la ley en ese aspecto".

Al presentarse en el programa A 8 Columnas, que se transmite por Radio Televisión de Veracruz, señaló que la firma del Acuerdo Veracruz por la Democracia existe el compromiso de garantizar un buen clima electoral.

"No vamos a comprar el voto con despensas, los gobiernos anteriores coaccionaban el voto y estamos vigilantes de que no pasé (...) detuvimos todos los programas que ofrecen apoyos como por ejemplo del DIF y también he sido cauteloso en cuidar qué está permitido y apegarme a lo que no está permitido para evitar faltas", destacó.

Recordó que en administraciones pasadas está garantía se quedaba solo en discursos pero al final implementaban estrategias de coacción, en este sentido refirió que lo sucedido en Cosoleacaque, dónde dos supuestos Siervos de la Nación recogían credenciales, expresó que ya fueron detenidos.

En relación a la decisión del TEPJF de retirar la candidatura de los aspirantes a gobernadores en Guerrero y Michoacán por MORENA, Feliz Salgado Macedonio y Raúl Morón respectivamente, expuso él así como los demás gobernadores morenistas acatan la decisión del máximo Tribunal sin embargo lo consideran "un golpe a la democracia".

Expresó que hay una intención provocadora al emitir estás decisiones, no obstante confío que la ciudadanía se comportará a la altura de las circunstancias y el 6 de junio también emitirán su fallo.