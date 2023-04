México, sin cultura de donación altruista: asociación "Manos Unidas AC"

Laura Ambrosio Fernández representante de la asociación civil "Manos Unidas AC", consideró que México sigue padeciendo de la cultura de donación, por lo que trabajan en la concientización de la asistencia a los más necesitados.

"México no tiene una cultura de la donación, por eso a nosotros como sociedad nos toca tocar puertas, convencer a la población y empresarios que este tipo de enfermedades (cáncer) no se da, nada más en comunidades retiradas, nadie está exento, y nosotros no podemos dejar de ayudar", expuso Ambrosio Fernández, tras el anuncio de la carrera con causa agendada para el día 28 de abril en Minatitlán, la que se celebrará en las inmediaciones del parque de los "Dos Leones" de la colonia Petrolera, con una logística de recorrido de cuatro kilómetros.

En este sentido mencionó que todos y cada uno de los recursos que ingresen a la organización, es destinado para los pacientes con cáncer, de los que se estima, son arriba de 25 menores que reciben el apoyo.

Insistió en que la conciencia de la donación es nula, que incluso han tenido la necesidad de "tocar puertas" fuera de México, aunque no en todos los casos la respuesta ha sido favorable.

Recordó que al paso de la pandemia por Covid-19, la situación se recrudeció de tal forma que, afectó de manera directa en las gestiones que se realizan a través de la fundación, lamentando que llegaron a sufrir la cancelación de algunos apoyos.

En rueda de prensa adelantó que este viernes 28 de abril se espera una carrera con causa, la que han llamado "súper héroes con causa", de lo que en coordinación de la regiduría novena a cargo de Zayra González, promueven la venta de kits, siendo lo recaudado que de manera íntegra pasara a la asociación "Manos Unidas" dedicada a la vigilancia y apoyo en materia de traslado de niños con cáncer en la zona sur.