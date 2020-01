México no está listo para una pandemia, lamentan médicos

Ni culturalmente ni por parte del Sector Salud el país está preparado para afrontar la pandemia del coronavirus, consideró Juan del Bosque Márquez, ex diputado federal y director de un hospital privado.

Recordó que cuando se dio la alerta de la influenza AH1N1 hubo un pánico generalizado y se evidenció que México y la población no estaban preparados para una emergencia de ese tipo y hoy sigue todo igual.

"Hubo hasta discriminación en ese tiempo porque veían a alguien estornudar en una escuela o en el lugar que fuera y lo sacaban y no se le permitía regresar hasta que se aclarara si tenía la enfermedad o no, a la gente no la dejaban subir a un avión o no la subían a los autobuses y eso era por ignorancia", expuso.

Del Bosque Márquez recordó que en ese tiempo hubo un problema serio y hoy se avizora otro porque el coronavirus existe, pero se debe admitir que los mexicanos no están preparados para un golpe de ese tipo.

Comentó que actualmente hay desconocimiento sobre esa enfermedad dado que es nueva, pero hasta ahora no se ha visto que el sector haga campañas informativas, emita recomendaciones o cualquier otra acción en torno al tema.

Recordó que los médicos están en contacto directo con los pacientes para diagnosticar y darles un tratamiento, pero el Sector Salud es el encargado de las campañas hacia la población.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) los coronavirus constituyen una gran familia que pueden causar diversas enfermedades en el ser humano, desde el resfriado común; sin embargo la variedad recientemente surgida en la provincia de Wuhan, en China, ha provocado ya más de 80 decesos y está clasificada por ese organismo mundial como un padecimiento de riesgo alto.