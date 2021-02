Médico de Orizaba gana la batalla al COVID-19

Luego de un mes y días de permanecer internado en el Área COVID del Hospital General Regional de Orizaba (HGRO) del IMSS, en donde labora como traumatólogo del área de Urgencias, el doctor José Antonio Fonseca Zúñiga fue dado de alta este viernes.

El especialista, quien ingresó el pasado 23 de enero, comenzó a sentirse en enero, por lo que acudió con su esposa, la anestesióloga Juana María Renaud, al mismo nosocomio para hacerse una prueba; sin embargo, él tuvo un resultado negativo y su esposa positivo.

Debido a ello ambos permanecieron en confinamiento domiciliario y él se abocó a cuidarla, ya que tuvo fiebre y se sentía muy mal, mientras él se sentía "agotado y cansado", lo que atribuyó al trabajo y al estrés de la situación.

Sin embargo, el 15 de enero comenzó con un cuadro de malestar, fiebre, dolor de cabeza y la oxigenación empezaba a bajar, por lo que fue a realizarse una tomografía y al conocer los resultados él y su esposa quedaron impactados, pues aunque no presentaba síntomas graves tenía un 80 por ciento de daño pulmonar.

"Yo estaba devastada, lo recuerdo y me duele el alma porque no das crédito que una semana antes estaba bien", comentó su esposa.

Mencionó que como anestesióloga sabía que era necesario intubarlo pero él no quería, y a ella no la tenía tan mal que se intubara sino que no lo hiciera pronto, pues es parte de su trabajo saber que debe haber intubación oportuna a tiempo.

Sin embargo finalmente entró a terapia intensiva y se le intubó, pero a las tres semanas se vio que tenía una situación de infección agregada de fiebre, por lo que se le tuvo que hacer una traqueotomía; consideró que afortunadamente esto se hizo en tiempo y forma y gracias a eso pudo salir adelante.

Agregó que se dejó guiar totalmente por los médicos y no juzgó, lo cual es una parte muy importante.

Este viernes, en medio de aplausos de sus compañeros, el traumatólogo fue dado de alta y llevado a su casa, en donde continuará su recuperación.

Señaló que es importante que los médicos y personal del sector salud no descarten que están enfermas si se sienten mal, pues hay que poner atención al cuerpo, amarlo y respetarlo y acudir a atención médica oportuna.