Martín Aguilar Sánchez defiende prórroga en la UV; niega intento de perpetuarse

Martín Aguilar Sánchez pidió al Consejo Universitario General respaldar su solicitud de prórroga como rector de la Universidad Veracruzana (UV) para el periodo 2025-2029, bajo el argumento de que su propuesta no responde a intereses personales ni busca prolongarse en el poder, sino "consolidar la transformación" de la institución.

Durante una sesión del máximo órgano universitario, Aguilar sostuvo que la figura de prórroga está contemplada en la normatividad interna de la UV, aunque hasta ahora no se hubiera ejercido.

"Retomar la solicitud de prórroga no es una falta a la comunidad universitaria, ni es un abuso de mis facultades como rector. Es un uso de mi derecho", dijo.

"Mi deseo de continuidad no es una búsqueda de perpetuación en el cargo", insistió. "Estoy solicitando un periodo más reconocido en la legislación universitaria, con el profundo sentido de responsabilidad por los proyectos iniciados y por el bienestar de la comunidad universitaria", añadió.

DEFIENDE PETICIÓN

Aguilar informó que presentó su solicitud el 29 de mayo ante la Junta de Gobierno, con base en el artículo 10 de la Ley de Autonomía, el artículo 36 de la Ley Orgánica y el artículo 25 del Estatuto General de la UV, que permiten una sola prórroga consecutiva en el cargo de rector.

"Mi solicitud no busca violentar la ley, sino que está basada en la legalidad, honestidad y en el espíritu de servicio por una institución que me ha acogido con generosidad desde que yo era estudiante de la licenciatura en sociología", afirmó.

Reconoció que la figura de prórroga no había sido ejercida antes, pero subrayó que ello no impide su uso, ya que está expresamente prevista en la normatividad. "Esta parte de la prórroga ha estado en la legislación universitaria. Es un procedimiento nuevo porque antes nadie había hecho uso de ella", expresó.

Durante su intervención, el rector advirtió también que ha detectado presiones externas sobre la UV. "Me he percatado que siempre hay intentos de grupos y personas externas a la comunidad universitaria para interferir en la vida interna", señaló.

Agregó que su solicitud ya fue recibida por la Junta de Gobierno, que el 4 de junio le solicitó un informe sobre el cumplimiento del programa institucional 2021-2025 y un nuevo plan para el periodo 2025-2029. Ambos documentos ya fueron entregados, indicó.

"El deseo de continuidad no es personal. Junto conmigo hay un equipo de trabajo acompañado por la comunidad universitaria, que hemos avanzado en la transformación integral de la Universidad", insistió.

RESPALDAN PETICIÓN

En respaldo al planteamiento del rector, el abogado Gustavo Sánchez Córdoba, coordinador académico regional del Sistema de Enseñanza Abierta en Veracruz, sostuvo que la solicitud se encuentra plenamente sustentada en derecho. "La Junta de Gobierno se encuentra en plenitud jurídica y administrativa para tutelar y hacer garante la supracitada solicitud de prórroga", dijo.

A su vez, Jorge Martínez Martínez, académico de la Facultad de Derecho, subrayó que no corresponde imponer criterios interpretativos distintos a los ya expresados en la legislación. "El hecho de que otras ocasiones no se hubiera utilizado de esta manera no implica que deba seguirse haciendo así, pues lo establece expresamente la legislación universitaria", apuntó.

"La Junta de Gobierno tiene la obligación, como cualquier autoridad en sus distintos ámbitos competenciales, de aplicar la norma, pues incluso carece de atribuciones que le permitan interpretarla de otra manera", añadió.

Aguilar Sánchez cerró su intervención apelando a una evaluación basada en el marco normativo y en el interés institucional. "Aspiro a otro periodo para consolidar la transformación, porque todas y todos queremos una universidad aún más fuerte, innovadora y relevante", dijo.