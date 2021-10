Los trabajadores agremiados a la Sección 84 del Sindicato Único de Trabajadores de la República Mexicana al servicio de la CFE, se concentraron en la plazoleta de la fuente ubicada en la esquina de la avenida Oriente 6 y Sur 21, en donde informaron que el representante sindical, José Luis Luna Luna, ha despedido injustificadamente a varios trabajadores "como revanchismo político", además de que los acosa e intimida.

"Somos más de 200 trabajadores que estamos pidiendo asamblea al Sindicato Nacional en México y nos ha dado largas, ya no soportamos tantos atropellos, tanto como trabajadores como en nuestra familia estamos sufriendo amenazas de hasta que nos quieren levantar, eso no lo podemos vivir aquí en Orizaba", dijeron.

Argumentaron que nunca habían pasado por una situación similar; "estamos siendo amedrentados todos los días, no podemos exigir nuestro derecho, no podemos pedir nada porque eso nada más es motivo de que ya nos quieren levantar un acta, nos han levantado infinidad de actas últimamente nomás por trabajar; las compañeras aquí son testigos, acá tenemos una compañera que ha sido parte de y no podemos permitir eso".

Recalcaron que por muchos años gozaron de tranquilidad sindical, y ahora que enfrentan despidos, amenazas, acoso laboral y prepotencia dentro del Sindicato, nadie los escucha.

"No nos han querido escuchar, es cómo gritar en el desierto, pero sabemos que nos van a escuchar porque tuvieron una mala decisión, donde nos impusieron un dirigente que desconoce muchas cosas, la muestra está que al mes que ellos quedaron corrieron a dos trabajadores cuando nunca había sucedido esto, ni un acta se levantaba pues había un sindicato que nos respaldaba y cuidaba nuestros derechos".

Puntualizó que el mismo comité sindical está dividido, por lo que exigen al Comité Nacional que representa Víctor Fuentes del Villa tome cartas en el asunto y se frene todo este acoso y abuso laboral.