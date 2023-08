Marchan por sus familiares desaparecidos en calles de Orizaba (+Video)

Cerca de 300 madres y padres de familia, acompañados por menores de edad que cargaban fotos de sus seres queridos desaparecidos, caminaron por las principales calles de Orizaba dentro de la Marcha denominada "Huellas".

La movilización fue convocada por el Colectivo de Familias de Desaparecidos en Orizaba-Córdoba, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

En punto de las 15:00 horas, las familias se congregaron en Los Arcos de Orizaba, en límites con Río Blanco, y extendieron las lonas que contenían las fotografías de sus seres queridos.

Previo a la marcha, la presidenta del Colectivo, Araceli Salcedo Jiménez, dio lectura a un posicionamiento.

"Aquí estamos otra vez. Venimos a marchar y a gritar para decirle a la sociedad y a las autoridades que seguimos incompletos, venimos a mostrar nuestras heridas, a demostrar que aunque por momentos parece que ya no podemos, siempre sacamos fuerzas".

Fotos: Guillermo Carreón // Imagen del Golfo

Señaló que en este Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada acuden para recordar la deuda que tienen las autoridades con ellas, tanto las que ya no están en el poder como las que actualmente ostentan cargos públicos.

"No olvidamos y no queremos que las autoridades olviden, queremos que entiendan que los desaparecidos no son sólo cifras que se pueden actualizar o maquillar, son vidas, familias, historias que se han multiplicado por miles en todo México".

Puntualizó que el Colectivo adquirió la tarea de hacer siempre visibles y presentes a los desaparecidos; "dicen que el tiempo lo cura todo pero no es así, nosotros tenemos heridas que no sanan".

"El tiempo no cura el dolor que deja la desaparición de un ser amado. Ese dolor permanece y el paso de los años lo único que hace es que llegue la desesperación por no saber dónde están.

"Tampoco olvidamos, ¿cómo pueden pedirle a una madre que olvide a su hijo? ¿Cómo es posible seguir la vida sin saber dónde están? Vivimos en un país donde el tema de desapariciones parece ser poco importante para las autoridades"

Salcedo Jiménez aseguró que algunos quisieran sepultar la verdad, ellos ´molestan´ y exigen a las autoridades que hagan su trabajo; "hacemos notar que hay un problema y que muchas de las desapariciones son perpetradas por las mismas autoridades o elementos policiacos".

"Quisieran sacudirnos como una piedra en el zapato, pero aquí seguiremos sin claudicar. La herida que tenemos nos lastima todos los días pero ese dolor nos ha enseñado a luchar, a levantar la voz".

Enfatizó que todas aquellas personas que buscan a un ser querido desaparecido no son invisibles, sino más bien son invencibles.

"Estamos en un momento histórico en el que las desapariciones ocurren todos los días y hoy salimos nuevamente a gritar nuestro dolor. Queremos a todos de vuelta, los queremos en casa, porque un Día de los Desaparecidos no sirve si las autoridades no buscan.

"Los desaparecidos no se esfuman, deben estar en algún lugar, vivos o muertos, pero están, y deben ser buscados hasta encontrarlos".

Minutos después comenzó la caminata sobre la calle Real o Poniente 7, pasando por el Palacio Municipal y concluir en las inmediaciones del parque Central o Castillo, en donde realizaron el pase de lista de todas aquellas personas que se encuentran desaparecidas.

También de aquellas que ya han sido identificadas y entregadas de manera digna a sus familiares para su sepultura.

Finalmente, elevaron una oración en memoria de todas aquellas personas que están como no localizadas.