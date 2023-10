Marcelistas de Veracruz contradicen a Antonio Luna; mantienen lealtad a Ebrard

Representantes de diferentes organizaciones que conforman la Hermandad de Expresiones Veracruzanas Unidas por Marcelo (HEVUM) se deslindaron de lo dicho por el diputado Antonio Luna y reiteraron su respaldo a Marcelo Ebrard Casaubón.

Señalaron que alrededor de 40 organizaciones civiles de todo el estado siguen apoyando las aspiraciones de Ebrard Casaubón con miras a la presidencia del país, por lo que la postura de 'Toño' Luna a favor de Claudia Sheinbaum no incluye a todas las expresiones ciudadanas.

"Nosotros estamos aquí para decir que no somos todos los 'marcelistas', no son todos los marcelistas los que están con Antonio Luna, no nos coordinó a todas las expresiones nacionales y estatales", mencionó Janneth Saucedo Ramírez.

A su vez, indicaron que el ex canciller tiene representatividad en 12 estados del país, tal y como sucede en Veracruz, desde Pánuco hasta las Choapas, donde los ciudadanos consideran que es el mejor personaje para que pueda llevar a cabo el papel más importante de México.

Finalmente y tras ser cuestionados sobre la posibilidad de que Marcelo Ebrard sea el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, los 'marcelistas' aseguraron que hasta el momento el aspirante no contempla cambiar de colores, pese a no haber sido electo como Coordinador Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación.