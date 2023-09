Manuel Huerta señala que el presidente le aceptó la renuncia a su cargo

En rueda de prensa ofrecida en esta ciudad, Manuel Huerta Ladrón de Guevara señaló que el presidente de la república ya le aceptó la renuncia a su cargo como delegado federal de Bienestar, en el cual considera entregó buenas cuentas.

Mencionó que el próximo 30 del presente cumplirá con el protocolo de entrega-recepción y deja todo encaminado y le da gusto que el presidente le haya aceptado su renuncia porque sabe que acabó su tarea.

Indicó que será el propio mandatario federal quien decidirá quién asume esa responsabilidad, pero sin duda deberá tener cualidades y capacidades para cumplir con la línea de trabajo.

"Mi renuncia no es permiso, no estoy pensando en regresar, yo estoy pensando en ir a contribuir a la Cuarta Transformación en el territorio, porque veo que se pierde luego la esencia. Lo vi tan sólo en el registro, porque me preguntan ustedes, pero no mezclo la gimnasia con la magnesia, una cosa es el gobierno y otra cosa ser parte del movimiento", expresó.

Huerta Ladrón de Guevara indicó que está más que satisfecho, feliz con lo que se ha logrado en favor del pueblo y pronto le tocará recibir su tarjeta del adulto mayor.

Comentó que ante los ataques que ha comenzado a recibir, no le afectan las "infamias" pero no le van a manchar porque su trabajo habla por él y su moral es muy alta.

Recordó que los cargos fueron para servir al pueblo, no para servirse de él y el pueblo es el que va a decidir las cosas y por eso va a la encuesta porque el principal legado que ve de la 4T es la democracia.

Indicó que por su parte será muy respetuoso, sobre todo si los demás aspirantes están en el mismo movimiento.

Sobre quienes siguen en sus cargos, consideró que es posible que aún no hayan acabado la tarea o no pueden caminar libremente por la calle.