Manuel Huerta responde a Yunes Linares; dice estar en contra de la pederastia y el acoso

Manuel Huerta, coordinador para la Defensa del Federalismo de la 4T, respondió a Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz, desestimando las acusaciones de acoso y abuso sexual hacia trabajadoras de la Secretaría del Bienestar, afirmando estar en contra de la violencia hacia las mujeres y la pederastia.

"Las acusaciones las hemos ganado, era él quien azuzaba, eran sus abogados los detrás de estas infamias", señaló Huerta.

Cabe señalar que Yunes Linares calificó a Huerta como "drogadicto y violador", rechazando cualquier debate con él. Afirmó tener documentos de iniciativas de Huerta para legalizar cultivos de drogas en México.

Al respecto, Huerta negó ser diputado en 2018 y trabajar en la Universidad Veracruzana. Ironizó sobre un homónimo diputado y sugirió que otros se han beneficiado del erario.

Yunes Linares dijo tener documentos de iniciativas de Huerta y denuncias por abusos sexuales en su contra, pero el coordinador para la Defensa del Federalismo de la 4T, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dijo que dichos señalamientos no tuvieron sustento.

"Las otras acusaciones las hemos ganado porque ya quedó claro, como siempre sostuve, que era él el que azuzaba, eran sus abogados los que estaban detrás de estas infamias, de esta perversión.

"Yo también estoy en contra de la violencia hacia las mujeres y contra la pederastia también y estamos puestos a seguir aclarando cosas y vamos a seguir aclarando cosas y vamos a seguir caminando de la mano del pueblo para que estos conservadores hipócritas no regresen al poder".

Huerta vs Yunes Linares

Previo a un evento en Huayacocotla, el exdelegado también rechazó cobrar como "aviador" en la Universidad Veracruzana (UV) y haber presentado iniciativas en el 2018, pues ese año no fue diputado federal.

Además, Huerta Ladrón de Guevara consideró que el exgobernador debería de hacerse un examen de dopaje, pues "está muy alterado".

"En primera en el 2018 yo no fui diputado y probablemente está hablando de un homónimo que, por cierto, se dormía en la Cámara que sí era del Morena y allá que aclare sus misterios porque obviamente no consumo drogas.

Cualquier antidoping lo puede demostrar y sería bueno que se lo apliquen a otros porque lo veo muy alterado", ironizó.

Respecto al señalamiento de que cobra sin trabajar en la UV, el coordinador de Morena dijo que "son otros" quienes roban del erario.

"Tercera, obviamente nunca he trabajado en la Universidad Veracruzana, no cobro ahí, son otros los que se han robado el erario, nada más pregunten en el ISSSTE, en el gobierno estatal, lo de las Cámaras que no funcionan ni funcionarán.

"Y muchas acusaciones más de cómo se roban el dinero él y sus familiares que han estado en los cargos, que son dinastías (...).

"Y sigue pendiente el análisis de la Carpeta Azul, ese es el fondo, ahí sí no responde nada, mejor que hablemos de la carpeta azul que eso sí hay mucho que hablar y más que investigar; ánimo, no te enojes Miguel", refirió.