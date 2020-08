Maltrato, zoofilia y envenenamiento a mascotas, incesante en sur de Veracruz

En lo que va de este año animalistas del sur de Veracruz se han sumado al reclamo y han levantado la voz por al menos 20 envenenamientos y 7 violaciones contra canes entre Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, el caso más reciente en este último municipio donde se manifestaron para pedir justicia por Rocko.

Integrante de la comunidad en Pro de los Animales de la Calle (Cepac) dijo que de todos estos casos se han estado dando seguimiento ante la autoridad y se han manifestado para exigir justicia por ellos, sin embargo hasta ahora no hay castigo para los responsables y ejemplifico el caso de maltrato contra un perrito en Minatitlán.

Por su parte, el médico veterinario Jaime Takami Ortega destaco que hace falta una Fiscalía más fuerte que en realidad castigue el maltrato animal tal y como lo marcan las leyes, en el código federal a través de los artículos 419 y 420.

Asimismo pidió a las personas no quedarse calladas y no solo publicar las agresiones contra los animales en las redes sociales, enfatizó que es necesario que se acuda a la autoridad, se haga la acusación de manera formal, se presenten las pruebas y exigir castigo para que no se sigan propagando más casos.

Takami Ortega quien también fue el encargado de atender a Rocko, el perrito que sufrió violación en el fraccionamiento Los Mangos dio a conocer que después de la inspección realizada al animalito le fueron encontradas laceraciones vía anal, un indicativo que si hubo violación por un instrumento cilíndrico de 6 a 7 centímetros de diámetro y en varias ocasiones ya que presentaba cicatrices.

Por ahora Rocko se encuentra estable, no hay peligro con la farmacología correcta y el informe ya fue entregado en la Fiscalía General, aunque el supuesto responsable logro librar esta acusación.

NO HUBO JUSTICIA PARA ´CACHITO´.

Este fin de semana también se dio el veredicto del proceso legal por el caso del caso ´Cachito´, el perrito criollo de la colonia Tacoteno que murió por quemaduras provocadas con agua hirviendo el pasado mes de mayo, donde las autoridades dictaminaron que no se otorgaron suficientes pruebas contra la supuesta responsable.

"Si algo está claro en el sur de Ver es que no existe ley que protege a los animales, en cosolea puedes violar perros, en Minatitlán puedes quemar perros y en coatza puedes tenerlos bajo la lluvia y el sol y no pasa nada", recrimino Rescate animal Minatitlán.