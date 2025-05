Maestros de Veracruz siguen exigiendo abolir la Ley del ISSSTE de 2007

El magisterio en Veracruz continúa respaldando la demanda de la abrogación de la Ley del ISSSTE del 2007 y aunque al momento no se han intensificado las acciones no se descarta que no se puedan endurecer y llegar al paro de labores, señaló el maestro Ramón Tepole, integrante del Movimiento Democrático Magisterial Veracruzano (MDMV).

Mencionó que este 30 de mayo se tienen previstas varias movilizaciones a nivel nacional, aunque al momento no se ha acordado que se vaya a realizar algo en Orizaba.

Recordó que actualmente se lleva a cabo una mesa de negociación, pero no han planteado cosas novedosas, sólo se está repitiendo lo que han estado escuchando.

"Ahorita le agregan algunas cosas de que los años de servicio se van a modificar paulatinamente, también están diciendo que a los compañeros les van a dar su pensión universal, bueno, lo que ya sabemos", comentó.

Tepole González comentó que están a la espera de lo que determinen las bases movilizadas.

Reconoció que en el estado no se ha tenido una respuesta del magisterio como se quisiera, a pesar de que todos son afectados, sobre todo los más jóvenes, que es a los que más les va a pegar en su momento la Ley del ISSSTE y sus reformas.

Agregó que aún en caso de que no haya movilización en la zona, hay compañeros de la zona y el estado que se encuentran en la Ciudad de México "apuntalando" el movimiento.