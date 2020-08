Maestro pide apoyo para dar clases virtuales en Cazones

Para ayudar a sus alumnos de escasos recursos, un maestro pidió la donación de un televisor y una antena para recibir las clases virtuales que comenzarán el próximo 24 de agosto.

A través de las redes sociales, el director comisionado de la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano del Sauce, Cazones, Saúl de los Santos Sánchez, solicitó que le donaran una televisión que habilitará para sus estudiantes que más lo requieran.

Dentro de diez días iniciará oficialmente el ciclo escolar 2020-2021 de forma virtual y por televisión abierta; sin embargo, algunos de sus alumnos del Sauce no tienen televisión, mucho menos internet, situación que los mantiene en desventaja.

Casi todos los padres de familia son campesinos y no tienen dinero para un televisor o en ocasiones la antena no tiene una correcta recepción y eso causa que falle la recepción, situación que dificulta que sus hijos estén al corriente con sus obligaciones escolares.

Además, dijo que el uso de las tabletas o teléfonos celulares es indispensable para que los niños, niñas y jóvenes reciban sus clases a distancia mientras se controla la propagación del coronavirus.

"Soy maestro y director comisionado de una escuela rural de Cazones. Como muchos saben el 24 inician las clases televisadas y tengo algunos alumnos que son de bajos recursos y que sus padres no pueden adquirir un televisor para que sus hijos vean las clases (de Internet ni hablamos) y la radio no se me hace muy práctico, si alguien tiene alguna TV viejita de caja o de cualquier tipo que sirva para ver canales de televisa y TV azteca que pudiera donar sería de mucha ayuda para la educación de los niños", a través de su cuanta en Facebook.