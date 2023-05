Con marcha "Vuelve a mí", madres no olvidan a sus desaparecidos en Orizaba

En el marco del 10 de mayo Día de las Madres, mujeres integrantes del Colectivo de Familias de Personas Desaparecidas en la zona Córdoba- Orizaba llevaron a cabo la marcha "Vuelve a mí", por las calles de la ciudad de Orizaba para exigir la localización y presentación con vida de cada uno de sus seres queridos no localizados, además de lograr una mayor sensibilización de parte de la ciudadanía en general.

En punto de las 15:00 horas iniciaron a congregarse las decenas de madres de familia con sus ramos de flores y las lonas con las fotografías de sus seres queridos desaparecidos, en la esquina de la Calle Sur 22 y Poniente 7, justo a un costado de los arcos de Orizaba límites con Río Blanco

Con vestimenta de color blanco y portando veladoras y luces de colores, marcharon sobre la Poniente 7 o Calle Real hasta cruzar la Oriente 6, después subir sobre la Sur 9 y culminar en el Parque López que se ubica frente a la iglesia de Nuestra Señora de El Carmen.

Durante la marcha se llevó a cabo el pase de lista de todos y cada uno de los desaparecidos así como la entonación de varias melodías y consignas como: "Dónde están dónde están nuestros hijos dónde están"; "Hasta encontrarlos"; "Que queremos, Justicia, cuando, ahora, presentación con vida y castigo a los culpables", entre otras más.

Previo a la marcha denominada este año 2023 "Vuelve a mi", la titular del Colectivo de Familias de Personas Desaparecidas en la zona Orizaba- Córdoba, Araceli Salcedo Jiménez, dio lectura a un pronunciamiento en voz de todas las mujeres con motivo del Día de las Madres.

"Un dia que debería ser alegre y de festejo, se ha convertido en una fecha triste para nosotras. Hoy, las madres de los desaparecidos venimos a gritar nuevamente que nos hacen falta, que los esperamos todos los días, que la ausencia duele como el primer día y que queremos que vuelvan a nosotras".

"Salimos a caminar, queremos que la gente entienda nuestro dolor y que los desaparecidos no sean olvidados. Con nosotras vienen también padres, hermanas y hermanos, hijas e hijos, nietos, sobrinos, primos... Todos para gritar "Vuelve a mil", como hemos nombrado la marcha de este año".

Salcedo Jiménez enfatizó que las luces amarillas representan para ellas la luz del sol., "Es un color que irradia energía y vida y es lo que necesitamos para continuar con nuestra lucha diaria. Queremos ser visibles, queremos que la gente sepa que hay personas desaparecidas, que entiendan que a cualquiera le puede pasar y que sólo unidos podremos hacer frente a esta grave problemática social".

Preguntándose cuántos días de las Madres más van a salir a las calles a exigir justicia, dijo que todos los que sean necesarios, ya que mientras falte alguien seguirán exigiendo su regreso.

"Hemos cambiado las pequeñas vanidades de arreglarse para ir a comer, por una gorra y tenis para venir a caminar. Cambiamos las canciones que nos gustaban, por las consignas que gritamos hasta desgarramos la garganta. Las flores las traemos ahora nosotras, para simbolizar el amor, la esperanza y la luz que nos une con un solo objetivo: encontrar a nuestras hijas e hijos.

Esa luz del sol y esa energía la necesitamos, porque de entre todos los familiares, la madre de un desaparecido lleva el mayor peso: el sufrimiento diario. Llora y grita, se siente frustrada. Pregunta va y viene en busca de su hijo, pocas veces encuentra alguna señal y eso la tira, la vuelve a quebrar. Pero mantiene la esperanza viva".

Puntualizó que esa madre aprende a vivir con la tristeza, ésta se vuelve una compañera incómoda. Su vida es un reto y, aunque es fuerte, el dolor también va causando estragos en su cuerpo. Aparecen las dolencias fisicas que su corazón de madre no es capaz siquiera de comparar con la dolencia del alma.

Enfatizó que en esa marcha "Vuelve a mi" participan decenas de madres a quienes se les ha acabado el ánimo por celebrar este día, el Día de las Madres., "Mujeres que hemos dejado de lado el gusto por un regalo, no hay más alegría por la llegada de este día, al contrario, se ha convertido en un doloroso recordatorio de que faltan nuestros hijos. Lo que no se ha terminado es el amor de madre, ese al que nos aferramos para poder soportar la ausencia. El amor de madre no caduca, no pasa de moda, no se cansa, no cambia, no se apaga... El amor por ellos perdura y es el que nos permite seguir en pie en espera de que lleguen".

Salcedo Jiménez mencionó que ese amor de madre les ha permitido sacar las fuerzas que no creían tener para abrir la tierra, para tomar un pico, una pala o una varilla y cavar, revisar las piedras, parar por un momento y seguir. Hay quienes piensan que, con el paso del tiempo, el dolor disminuye, pero no es así. Ese dolor se va acrecentandose y no se borra.

"Nos ilusiona pensar que en este día tan especial, llegarán nuestros hijos y podremos abrazarlos. El regalo más grande y hermoso sería tenerlos de regreso. Y aunque la posibilidad parezca lejana, creemos genuinamente que puede pasar. Cuando ya no nos quedan fuerzas, la fe nos sostiene y volvemos a buscar, a salir y pedir justicia".

Así mismo dijo que hoy están en representación de todas aquellas madres que no les dio tiempo de encontrar a sus hijos, aquellas a quienes la muerte las sorprendió y se fueron sin poder volver a verlos, porque queremos que si a nosotras tampoco nos da tiempo, habrá alguien que los busque.

"Cada año lo gritamos y no nos cansaremos de hacerlo: ¿Dónde están? Los desaparecidos nos hacen falta a todos. Buscamos certezas y verdad, y se quiere justicia y paz. Nadie tiene el derecho de desaparecer a nadie. Porque la lucha por un hijo no termina y una madre nunca olvida. Hasta encontrarlos".