Madres de desaparecidos recuerdan a sus hijos este 10 de mayo

Con un video compartido en redes sociales, las madres del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, recordaron a sus hijos en esta significativa fecha.

Debido a que por la contingencia sanitaria no pudieron realizar un acto público, como las marchas que en años anteriores llevaron a cabo, en esta ocasión armaron un vídeo que compartieron a través de Facebook.

En ese material cada una de las madres, de diferentes edades, menciona a sus hijos y hace saber que no los olvidan.

"Hoy 10 de mayo no saldré a gritar, no saldré a exigir, no saldré a buscarte, pero mi hijo está siempre en mi corazón, te extraño", fue el mensaje que con voz quebrada lanzaron estas mujeres que un día se quedaron esperando a sus hijos pero ya no los volvieron a ver.

En algunos casos fueron sus hermanos y hermanas o hijos, los que los recordaron, pues sus madres murieron buscándolos.

Ángelo Montiel San Pedro, Néstor Torres Ramos, Gabriel Salazar, Christian Orlando Pérez Hernández, Randy Jesús, Edgar Isaías, José Jaime Aparicio Trujillo, Karina Ortega Peralta, Antonio de Jesús Martínez Mora, Pedro Iván Ramos Molina, José Antonio Flores, Ángel Josué Avelino, Alejandro Manuel Tenorio, Filiberto Márquez Morales, Mildred García Reyes, Manuel Fernando Moreno Cárdenas, Ramón Antonio Ponce, Alejandro Santiago Reyes, Yael Zuriel Monterrosas Jiménez, Miguel Ángel García Muñoz, José Fernando, Luis Daniel González Córdoba, Luis Humberto López Flores y Rubí Fernanda Salcedo fueron nombrados en este día por sus madres y seres queridos que aún los buscan.

"Hasta encontrarte", fue la frase con la que culminaron sus recuerdos estas madres para quienes este 10 de mayo solo guardan en sus corazones la esperanza de volver a ver a sus hijos.