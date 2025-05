Madres buscadoras anuncian marcha "Con las manos vacías" en Orizaba

En un contexto de creciente violencia e impunidad, el Colectivo de Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba convocó a una nueva edición de la caminata pacífica "Con las manos vacías", que se llevará a cabo este 10 de mayo a las 15 horas, partiendo de Los Arcos hacia el Parque Castillo.

La marcha se realiza desde hace varios años cada Día de las Madres como un acto de memoria, exigencia y visibilización de una crisis que no cesa, señaló Araceli Salcedo Jiménez, vocera del colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba.

La activista subrayó que la manifestación no es sólo para quienes han perdido a un ser querido, sino para toda persona que quiera alzar la voz contra las desapariciones forzadas, los secuestros y la violencia sistemática que se vive en Veracruz y en el país.

"No necesitas tener un desaparecido para unirte. Es momento de que la sociedad entera despierte y acompañe esta causa tan dolorosa", expresó.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), hasta 2024 más de 115 mil personas se encontraban en calidad de desaparecidas en México.

En Veracruz, la cifra supera las 7 mil víctimas, aunque los colectivos advierten que la realidad es mucho más grave, ya que muchas desapariciones no son reportadas ni registradas adecuadamente.

A pesar de las cifras alarmantes, las autoridades continúan sin dar respuestas efectivas, mientras las madres buscadoras denuncian omisiones, criminalización, y una creciente desvalorización de su labor.

"Hoy en día somos nosotras las que hacemos el trabajo del Estado. Si no buscáramos, no habría fosas encontradas, no habría pruebas. Por eso el gobierno prefiere desacreditarnos", señaló Salcedo Jiménez, al referirse a los recientes ataques mediáticos y políticos contra buscadoras en Jalisco.

El dolor de las madres buscadoras no sólo se mide en ausencias, sino también en el desgaste físico, emocional y económico.

"Cada año somos más las que exigimos y también más las que ya no están. Muchas madres han muerto sin encontrar a sus hijos. Otras seguimos enfermando en esta lucha. Pero seguimos con amor y con fe", afirmó.

Este 10 de mayo, en lugar de flores y festejos, las madres caminarán con pancartas, fichas de búsqueda y camisetas con los rostros de sus desaparecidos. Lo harán con la esperanza de que algún día puedan dejar de buscar.

Mientras tanto, su mensaje es claro: no hay nada que celebrar cuando falta un hijo.