Madre del inspector de Policía Municipal en Orizaba entrega su arma

Durante la Sesión del Comité de Seguridad, la madre del Inspector de la Policía Municipal de Orizaba, Víctor Hugo Cid Guzmán con clave "fantomas", hizo entrega al alcalde Igor Rojí López el arma a su cargo, misma que posteriormente fue entregada a las autoridades de la Policía Estatal y Sedena para que de igual forma sea inventariada.

"Si, así es, estábamos en la Sesión del Consejo de Seguridad Pública Municipal cuando arribó la madre del Inspector de la Policía, Víctor Hugo Cid, fue a entregar su arma de cargo al alcalde estando todos presentes y pues se procedió a recibirla y a llamar a la autoridad de la Policía Estatal un comandante de nombre Plutarco Torres de la Policía Estatal y la recibió, se levantó un acta circunstanciada del hecho y hasta ahí se llevó el evento, se retiró a su domicilio", así lo confirmó el regidor quinto del ayuntamiento orizabeño, Francisco José Aguilar Ramírez.

El edil aseguró que la mamá del Comandante hizo entrega del arma recalcando que su hijo (Víctor Hugo Cid Guzmán) no está vinculado a la delincuencia, que no ha cometido ningún ilícito y que por su protección no se presenta.

Incluso señaló que teme por su vida, esto luego de que elementos de la Fuerza Civil adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado irrumpieron y robaron todas las pertenencias de su vivienda ubicada en la Unidad Habitacional Pluviosilla.

Aguilar Ramírez señaló que no se trata de una renuncia como tal, ya que no presentó tal documento, aunque esto puede ser considerado como un abandono de trabajo.

"No se manejo renuncia al término, simplemente su mamá es lo que yo entiendo no tenía la capacidad de hacer una renuncia al nombre de su hijo, ella simplemente entregó el arma y fue recibida. Por lo que yo entiendo, simplemente abandonó su trabajo, está en un estado de abandono, no hay alguna decisión tomada por qué en el país y basados al Estado de Derecho, él tiene la presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario", afirmó.

Subrayó que de no presentarse a trabajar causará baja automática. "Claro, el hecho es muy reciente supongo que el alcalde va a tener que tomar esa decisión efectivamente y también las autoridades van a tener que proceder conforme a lo que ellos crean a las investigaciones".

El regidor aseguró que únicamente faltaban dos armas de toda la corporación, por lo que una ya ha sido entregada, mientras que se desconoce el paradero de la otra.

"Tengo entendido que faltaban dos armas en general, la que tenía a cargo él (Inspector) era la única y fue la que se entregó el día de ayer, la otra desconozco cuál sea su destino pero no estaba asignada a él".

El representante del Cabildo, señaló que con la finalidad de que los 350 elementos de la Policía Municipal tengan una estabilidad laboral, los preventivos harán la función de Guardias Municipales.

"En el afán de que ellos tengan una estabilidad laboral y que no se vean desprotegidos económicamente, se les asignarán tareas digamos de cuidado de instalaciones municipales no bajo la figura de Policía Municipal incluso no creo que se llegue a aprobar que sean como guardias municipales, está por discutirse ese tema el alcalde está considerandolo y lo más seguro es que sean simplemente empleados de confianza".

El edil de extracción morenista admitió desconocer si se pudiera tratar de un tema político el operativo y desarme de la Policía Municipal.

"La verdad es que con la fundamentación que se realiza de la incursión supongo que debe de haber alguna fundamentación la desconocemos hasta el momento, sería muy precipitado de mi forma decir qué es obedece a una causa política, no lo creo así de modo personal no lo creo así, en estos días tendrá que haber una comunicación por parte del Gobierno del Estado al respecto, lo que sí sé es que hay averiguaciones en torno a los eventos que ocurrieron directo con la Policía Estatal y que probablemente sin tener la certeza el hecho de que se están llevando a cabo estas medidas".

Cuestionado sí no fue muy excesivo el operativo, Francisco José dijo no poder calificarlo de ese modo porque si hubiera el indicio de que pudiera ser relevante o importante de las autoridades estatales tendrían que tomar medidas de apremio urgentes para precisamente evitar que hubiera un responsable relacionado a los hechos escapara o pudiera evadir a la ley., "Entonces yo creo que tuvieron que haber tenido información de la cual nosotros no tenemos conocimiento para haber hecho eso, no lo sé porque no soy parte del Gobierno Estatal".