'Madame' Gina teme volver a cárcel en Veracruz; busca amparo

Gina "N", ex coordinadora de Comunicación Social del Gobierno de Veracruz con Javier Duarte, presentó un recurso de amparo el 23 de enero de 2024 ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Xalapa, como medida preventiva ante una eventual orden de aprehensión.

PIDE PROTECCIÓN

Sin detallar los presuntos delitos, Gina "N" alegó posibles "actos privativos" de la libertad y afectación a sus derechos según los artículos 14 y 16 de la Constitución.

Solicitó que el Juzgado 15º invalide las acciones del Fiscal VIII de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales de Veracruz.

El tribunal ha admitido el caso, esperando emitir una suspensión provisional a favor de la exfuncionaria.

Gina "N" ocupó la Coordinación de Comunicación Social desde 2010 hasta 2014, renunciando en ese año.

Posteriormente, lideró la Fundación Colosio del PRI. En 2017, fue recluida en el Centro de Reinserción Social de Pacho Viejo por abuso de autoridad, omisión de deber legal y coalición contra el servicio público, siendo liberada en 2019 durante el gobierno de Cuitláhuac García por modificación a la medida cautelar.

De acuerdo con medios nacionales, cuando regresó a Veracruz, en los 90, exiliada de Quintana Roo por un enfrentamiento personal que tuvo con el entonces gobernador Mario Ernesto Villanueva Madrid, Gina Domínguez Colío conducía una destartalada y despintada Golf VW.

Al aliarse a Javier Duarte hizo un meteórico ascenso al poder y a la riqueza inexplicable.

Su forma de ejercer el periodismo y de relacionarse con el poder la llevaron a lo más alto.

En Veracruz laboró en diversos medios de comunicación, El Águila, Diario Az Xalapa, Milenio.

Reporteros le atribuyen exigir el despido de los periodistas que cubrían al gobernador Duarte y le generaban incomodidad.

Tomó todos los hilos de la información oficial y sólo ella podía autorizar no sólo boletines, sino información off the record.