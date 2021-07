Luego de 3 meses, regresan a recién nacida que fue arrebatada de su madre en Nogales

La representante de la agrupación explicó que con tan sólo un mes de nacida, la pequeña fue arrebatada del seno materno con violencia por parte de quién se dice ser el progenitor; Ángel Alfredo "N" ante la presunta intención de la madre Ana María "N" de irse de viaje con su pequeña hija a Tamaulipas en donde es lugar de origen.

"Es una niña lactante que al mes de nacida se la quitó el Procurador de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio de Nogales, Miguel García Jazmín la separa de la madre a solicitud del que se dice padre de la niña".

Puntualizó que no se llevó a cabo el reglamento que establece por parte de la procuraduría respecto a la protección con perspectiva de género para la mujer, además de que no se veló por el bienestar de la niña ya que, es una niña lactante y necesitaba forzosamente de su madre.

Señaló que el procurador informó que se tomó la determinación de separarla de la madre, toda vez que la madre manifestó que iba a llevarse a su hija a Tamaulipas porque ella es de allá y que para su forma de ver estaba en riesgo la niña en ese viaje

"No sé en qué se basó porque no existe ningún peritaje médico que determinará que la niña estaba en riesgo para hacer un viaje y tampoco había un peritaje médico que determinara que la mamá que tenía una cesárea estaba en riesgo por hacer un viaje en autobús".

Subrayando que en todo momento se manejo de manera parcial a favor de quien se presume ser el padre, aún cuando no existe un documento que pueda comprobar que una prueba plena de la paternidad del señor adicionada que la madre si tiene un certificado emitido por la Secretaría de Salud en donde se manifiesta la certificación de nacimiento proveniente de la madre.

"La recién nacida no fue asentada por lo que también se le ha negado el derecho a tener una identidad y que está establecido en la Convención de los Derechos del Niño siendo que el funcionario público debe de asegurarse de todos los derechos de la menor, entre ellos tener la cercanía con su madre a la alimentación a la lactancia materna".

Cuestionada si habrán de fincarle algún tipo de responsabilidad al funcionario público, Vega Torre expresó que a unos días de haber tomado el caso ya han sido recibidas dos denuncias más en contra de este funcionario por el proceder irregular sin perspectiva de género y sin apoyo a la mujer sola parando y permitiendo que pase en violencia de género, de tal suerte que se interpondrá una queja y ya existe una denuncia para que se haga la investigación que podría derivar en su separación del cargo.

"Existen varios recursos como es la queja, como es iniciar un procedimiento administrativo en contra del servidor público porque así se encuentran elementos suficientes que puedan constituir esa falta administrativa, se le sancione y se de aviso también a la Fiscalía que tiene una noticia y ya hay un recurso puesto ahí y pues queremos que se dé seguimiento. Si la persona no esta capacitada o no debe de estar en un cargo en el que se presupone por un actuar precedente es garante jurídico de los derechos de las personas y no lo está haciendo entonces él no puede estar ahí es necesario que la autoridad competente actúe y en dado caso de que así lo determine sea separado del cargo".