Lourdes Barragán, ejemplo de compromiso y pasión a la docencia

Durante el regreso a clases en la nueva normalidad se evidenció la realidad que viven cientos de familias de la región, principalmente en comunidades, por ejemplo en Texistepec donde es una constante la falta de acceso a dispositivos electrónicos e internet sin embargo también mostró el compromiso, pasión y amor a su profesión de docentes tales como la maestra Lourdes Barragán Reyes, quien recorrió casa por casa para dejarles las actividades a sus alumnos.

En redes sociales se ha ´viralizado´ el caso en particular de Texistepec donde Barragán Reyes quien cuenta con 23 años como docente, consciente de las carencias de sus alumnos no dudó en salir hogar por hogar para que reciban la educación.

"...La realidad es otra... Es muy fácil decir que los niños tomen clases por la TV, que el profesor les envié las actividades por Whatsapp. Muchos tutores no tienen un celular y menos una TV. Gracias a Dios a mi madre le apasiona su profesión, desde hace unos días me invitó a ser parte de, con gusto acepté y hoy visitamos a esos niños donde la tecnología no llega a sus hogares, a pesar del clima lluvioso fuimos" publicó, orgullosa de su madre, Nicole Barragán.

La profesora Barragán Reyes, da clases de quinto año grupo B en la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano.

Cabe hacer mención que tan solo en dicha institución educativa son varios los maestros como Barragán Reyes que desde hace ocho meses no han recibido el pago correspondiente a sus quincenas por parte de la Secretaría de Educación de Veracruz, pese a ello realizan todo a su alcance para trabajar en lo que más les apasiona: la docencia sobre todo en estos tiempos difíciles por la pandemia del Covid —19.