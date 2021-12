Uno de los gaviones, apostados a un costado del campo deportivo el Zotuco, está en mal estado, lo que causa temor en los habitantes, pues temen que si la corriente del río aumenta por las lluvias pudiera presentarse una inundación, como la del 2013 con el paso de la tormenta ´Ingrid´, que dañó parte del campo y algunas viviendas.

Algunos de los vecinos acusaron que el gavión ha sido dañado; serían unos 20 metros los que han sido quitados por personas que extraen material del afluente y que utilizan para construcción, sin que autoridades logren impedirlo.

En el sitio se pueden ver las huellas de los camiones, además de parte del alambrado que rodeaba la estructura que sirve de protección y el río Misantla no perjudique a los habitantes; a esto se suma que Conagua no ha limpiado los diversos gaviones que se cuenta en las orillas.

"El río sabemos que es de respuesta rápida, pero la inconciencia de los dueños de los volteos; no entiende que este lugar lo deben de respetar, no sabemos ya a quién acudir porque esto puede ocasionar que el agua no solo llegue al campo, también se meta a las casas.

"Aquí hace falta mano dura porque no respetan, ojala y que la autoridad vea la realidad. Dios no lo quiera, pero si se llega a salir el rio va a perjudicar a muchas familias y llevarse lo poquito que tienen", exponen.

Finalmente, dijeron esperar que la próxima administración municipal pueda dar un recorrido en la zona del río y ver el estado en que se encuentran los gaviones.