Llevan casi una semana sin recolección en Mercado Morelos de Coatza

"No se aguanta el apeste de la basura, no hay limpieza, desde el martes no han venido a recoger la basura", comentó Irma García.

La basura se acumuló en las aceras de Miguel Hidalgo y Pedro Moreno, en la colonia Centro, sin embargo, también se percibe en los locales cercanos a esas calles.

Pese a que ya reportaron la situación con los encargados, no obtuvieron respuesta.