Llevan a cabo IMSS Veracruz Norte vacunación intensiva contra covid en abril

En Tuxpan se puede acudir al Hospital General de Subzona con Medicina Familiar (HGSZ/MF) No. 26; en Poza Rica en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 24 y a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 73; en Martínez de la Torre en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 28.

Asimismo, en Xalapa a las UMF No 10. 66 y en el HGZ No. 11; en Coatepec en el UMF No. 17; en Veracruz a las UMF No. 15, 57, 61,68 y en el HGZ No. 71; en Cardel en elHGZ/MF No. 26; en Lerdo de Tejada en el HGZ/MF No. 50 y en San Andrés Tuxtla en el HGSZ/MF No. 33.

En las Unidades Médicas del Seguro Social se aplicará la vacuna AstraZeneca. Para recibirla, los derechohabientes y la población en general no necesitan cita previa, únicamente acudir a donde la estén aplicando y solicitarla con una identificación oficial. Para conocer en qué unidades se suministra el biológico, se puede consultar el siguiente link: http://www.imss.gob.mx/covid-19

Es importante que la población sepa que, la vacuna AstraZeneca la puede recibir como refuerzo sin importar la marca de la vacuna con la que nos vacunamos en el esquema inicial.

Acércate a las Unidades Médicas del IMSS y en sus puntos de vacunación se otorgarán facilidades de trámites requeridos, incluyendo llevar la vacunación a tu centro de trabajo y escuelas; contáctanos al 228 818 55 55 ext. 61117,o asiste a tu Unidad Médica para mayor información.

Finalmente, no olvides que, se deben mantener las medidas de higiene para evitar el contagio por COVID-19, como lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas correctamente y sana distancia para evitar el riesgo de enfermar.