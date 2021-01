Llama CGJ a no caer en engaños por ´venta´ de vacunas COVID-19

Al reiterar el llamado a la población a no relajar las medidas ante el coronavirus y ser solidarios con el personal médico que está en primera línea, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que la vacuna aún no está disponible al público.

"No hay vacunas disponibles al público ni tratamiento específico, así que estos meses hay que aguantarnos, durante enero, febrero y marzo hay que cuidarnos todos".

Recordó que a finales de enero llega la vacuna a aplicarse a más de 11 mil trabajadores de la salud de primera línea (de hospitales públicos y privados); posteriormente la vacunación se extiende al demás personal, mientras que marzo sería a las personas vulnerables, que podría abarcar entre un mes a mes y medio.

Reiteró que las vacunas no están a la venta de manera individual ya que las empresas farmacéuticas solo están vendiendo de acuerdo a los contratos solicitados por los países, por lo que pidió a la población no dejarse engañar; "no está disponible a ninguna farmacia, absolutamente a nadie, que la gente no caiga en el engaño, la única es la Federación; incluso ningún gobierno estatal.

No se cerrarán actividades ni nuevo confinamiento

Para evitar un segundo confinamiento y que no se vea afectada la economía, en los 8 municipios que están en semáforo rojo y naranja, pero principalmente Xalapa, Veracruz, Orizaba y Poza Rica se determinarán acciones preventivas para que la población apoye en la regulación de la movilidad, esto el próximo lunes que el Comité Técnico de Salud se reúna.

A los comercios de distintos giros hizo un llamado para gestionar su Código QR, y apegarse al semáforo regional.