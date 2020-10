Linchamientos, reflejo del vacío de poder en México

El linchamiento de que fue objeto en días pasados en el municipio San Nicolás Buenos Aires, Puebla, una abogada orizabeña y su acompañante, ponen en evidencia el vacío de poder y la falta de credibilidad en las autoridades que ha llevado a la gente a tomar por su cuenta una supuesta impartición de justicia, indicó la abogada Luz María Reyes Huerta, integrante del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli.

"Para el Colectivo Feminista Cihuatlahtolli es un hecho lamentable, es un hecho de barbarie que no se debería de dar en este país donde se supone que existe un estado de derecho, pero también estos actos ponen en evidencia un vacío de poder y la falta de credibilidad en las autoridades", expresó.

La abogada señaló que es esa falta de resultados por parte de las autoridades y la nula impartición de justicia.

Mencionó que en esta ocasión tocó el turno a una licenciada en derecho de Orizaba y son cosas que en pleno siglo XXI no deberían ocurrir; sin embargo, este hecho también es reflejo de la impunidad que existe, pues no es la primera vez que ocurre pero no se ve que haya responsables procesados por esos hechos.

Aclaró que si bien en este caso lo sucedido no se enmarca como violencia de género es un hecho lamentable, y es por ello que el Colectivo Feminista Cihuatlahtolli se suma a las exigencias a las autoridades para que se castigue como debe ser a los responsables y se paren este tipo de crímenes.

Reyes Huerta señaló que existen videos de lo ocurrido y con voluntad se pueden fincar responsabilidades.

Cabe destacar que en su Informe Especial sobre los Linchamientos en el Territorio Nacional del 22 de mayo de 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en colaboración con el Instituto de Investigaciones Sociales, en cuatro años en el estado de Puebla se habían presentado hasta esa fecha más de 16 linchamientos, en donde fallecieron seis personas.

En ese estado el nivel de estudios de la población es en su mayoría hasta secundaria y bachillerato y la principal forma de actuar ante la delincuencia ha sido mediante el enfrentamiento colectivo con los presuntos responsables.