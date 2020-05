LGBTTTI de Orizaba ve avance a sus derechos con figura legal de concubinato

"Estamos muy contentos no nada más por nosotros, sino porque se está legitimizando la unión de dos personas, pero también se está trabajando por toda la sociedad. Aparte de que vamos a ser beneficiados nosotros ( LGBTTTI ), también van a ser beneficiadas las mujeres", expuso Hugo Sánchez Badillo , presidente de la agrupación Todos Somos Positivos .

Comentó que la intención es seguir trabajando por una equidad de género en el estado en donde se vea la democracia y la pluriculturalidad que hay, porque este sector no es el único que dice ¡ya basta!

Reconoció que hay otros que les están "tirando a todo lo que da" y hasta "aberraciones" les están llamando, pero no les importa y ya superaron la hipocresía de la diputada Marijose Gamboa y lo que les queda es asesorarse y buscar el estado laico que garantice la igualdad y los derechos de todos los ciudadanos.

Por su parte, Carolina Vásquez Dector, integrante del Colectivo Igualdad, indicó que a pesar de lo aprobado aún no están satisfechos.

"Se nos hace un tanto injusto que se haya cambiado a la mera hora la iniciativa, porque íbamos por el matrimonio igualitario, no por una unión de hecho. No sabemos si fue presión política o eclesiástica, pero finalmente no se vale", expresó.