Mencionó que a veces hay personal que no brinda a la víctima la atención adecuada, y le tocó atender un caso de una mujer que fue golpeada por su pareja y al acudir a la Fiscalía el médico legista le dijo "que estaba bien, que no tenía nada".

"A mí en la noche me había llegado con sangre, muy mal, y todavía el doctor le dice que no, que estaba muy bien. ¿Qué tuve que hacer yo? Tuve que hablar con el ´mero mero´ (sic) y decirle ´a ver, a ver, qué es lo que está pasando, porque le dice que no tiene nada y yo la vi´ y le muestro las fotos de la muchacha donde está toda sangrando", comentó.

Romero Andrade señaló que esta persona le dijo que necesitaba una radiografía y ya la llevaron, y se vio que efectivamente a consecuencia de los golpes tenía el tabique desviado.

Sin embargo, indicó que si bien como organización pueden dar ese apoyo a la gente, hay muchas que llegan a poner una denuncia como víctimas y no tiene para sacarse una radiografía o para hacerse algún estudio.

Recordó que la oficina de esta organización está cerca de la delegación de Tránsito en Mendoza y cuando las personas requieran apoyo en materia de vialidad u otro tipo pueden acercarse a ese lugar, o bien contactarlos a través de redes sociales para que los orienten.