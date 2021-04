Lamentable, clima de violencia en época electoral: evangélicos

Pastores evangélicos de la Iglesia de la Ciudad en Orizaba consideraron preocupante el clima de violencia que persiste en el país en época electoral, donde políticos y ciudadanos se ven afectados.

René Olivares Contreras y Ángel Aburto, vicepresidente y presidente de esa agrupación, señalaron que es importante que quienes están encargados de la seguridad pública en el estado y el país se preocupen verdaderamente por lo que está pasando.

"Es crítico que hoy por hoy, lamentablemente, las personas que tienen aspiraciones legítimas de poder participar activamente en el tema político no tengan la garantía de su seguridad, no solamente personal, no solamente en su seguridad física, sino también la familiar que es de vital importancia", expresó Olivares Contreras.

Consideró que algunos crímenes pudieran tener o no origen político, pero están ocurriendo y los encargados de la administración pública tienen que cuidar la salvedad de la sociedad y de los hombres y mujeres que tienen aspiraciones legítimas.

Señaló que las autoridades no se pueden desentender de lo que está pasando y en donde a veces quienes buscan un cargo público se ha sabido que tienen que negociar y eso es lo que se tiene que cuidar.

Los pastores pidieron que a las autoridades que volteen a ver lo que está ocurriendo en la región en cuanto a inseguridad, que realmente es "desastroso".

Consideraron que la violencia se ha salido de control y la inseguridad prevalece y es algo en lo que se debe poner mucha atención.

Cabe recordar que el 31 de marzo, en el municipio de Astacinga, fue atacada con arma de fuego la ex panista María Guadalupe Reyes Raygoza, quien horas después falleció; mientras que el 4 de marzo fue asesinado el precandidato del PRI a la alcaldía de La Perla, Melquiades Vázquez Lucas.