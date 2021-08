La violencia no me intimidará: alcalde electo de Córdoba tras asesinato de Escamilla

El alcalde electo de Córdoba , Juan Martínez Flores , informó que la violencia ocurrida en los últimos días no lo intimidará, esto tras el asesinato de su más cercano colaborador y regidor electo José Escamilla Aguilera .

Martínez Flores emitió un comunicado dirigido a los ciudadanos cordobeses, donde señala que desde hace meses ha venido denunciando el estado de descomposición que vive y sufre la Ciudad de Córdoba.

"Hoy no solo le pegaron de tiros al más cercano de mis colaboradores, le dispararon a la esperanza de cambio de esta ciudad y dispararon contra la democracia. Estoy indignado por el asesinato de Pepe, pero esta violencia no me intimidará", dijo.

El médico de profesión exigió a la Fiscalía General del Estado que preside Verónica Hernández Giandas a proceder con rapidez ante los hechos de violencia que han acabado con la vida de José Escamilla Aguilera, regidor electo de Córdoba por Morena.

Recalcó que estos hechos se registran horas después del crimen del maestro Grodetz Ríos Andrade, también miembro del PT y de la Coalición.

"Pepe Escamilla era un hombre probo. Durante el proceso electoral y después de éste, sufrió una campaña de desprestigio por quienes ya se sentían afectados en sus intereses. En su crimen no hay casualidades. No permitiré que se ensucie su nombre y lucharé en las próximas semanas para que los dos recientes asesinatos que nos han lastimado no queden impunes".

El también Diputado Federal por el Distrito 16 de Córdoba, se solidarizó con la familia de su más cercano colaborador., "Todo mi amor y consuelo en este momento de dolor. A todo el equipo y simpatizantes de nuestro movimiento político, no hay que dar espacio a los temores. ¡Córdoba va a cambiar!".

Por último mencionó que se encuentra con un profundo dolor, pero con la fortaleza necesaria para seguir adelante.