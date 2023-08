"La inflación está bajo control" señalan Empresarios de Orizaba

La situación económica que prevalece en el país no representa que éste se encuentra bien, aunque sí está menos mal que otros, señaló el empresario del ramo acerero Edgar Chahín Trueba.

Recordó que las remesas están llegando y aunque algunos las consideren anormales es una fuente importante de ingresos y también hay inversiones que están viniendo a México, aunque ahí podría tenerse un problema con la generación de energía eléctrica, que pudiera no ser suficiente.

Sin embargo, mencionó que los dólares que están entrando no se están gastando y eso ha hecho que esa moneda esté barata, pero si no hay inversión no hay trabajos sustentables y se empiezan a tener otros efectos.

"Desafortunadamente no es un dólar barato con cimientos, porque las cosas de las que estamos hablando con tantito que cambien se pierden y entonces nos vamos a meter en un problema bien grave", apuntó.

Agregó que otro problema es que la diferencia de lo que se paga en tasas de interés entre México y el extranjero es "enorme" y eso ayuda con la inflación, por lo que es necesario controlar la inflación que se tiene.

Destacó que por una parte esto lesiona la inversión, pero es una forma de controlar la inflación.