La elección de magistrados por voto popular es un proceso inédito: Troncoso Ávila (+Video)

La elección de magistrados por voto popular, contemplada en la reforma judicial de septiembre de 2024, marcará un cambio estructural en el sistema de justicia mexicano. Por primera vez, la ciudadanía decidirá quiénes integrarán órganos jurisdiccionales como la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

José Antonio Troncoso Ávila, actual magistrado en funciones y aspirante a ocupar una de las tres magistraturas que se definirán el 1 de junio, destacó la relevancia de este proceso durante una reunión informativa realizada este domingo 30 de marzo, con la presencia de medios de comunicación y representantes de la sociedad civil.

"Es un proceso inédito en México y la participación ciudadana es clave para su éxito", afirmó Troncoso, quien busca continuar en la Sala que tiene jurisdicción sobre Veracruz, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

QUE CIUDADANÍA PARTICIPE

Durante el encuentro, llamó a la población a ejercer su voto. "Es importante que la ciudadanía se entere de este proceso y participe activamente", dijo.

A diferencia de los procesos electorales tradicionales, los candidatos al Poder Judicial no reciben recursos públicos. "El gobierno no nos dio dinero para campaña, no estamos haciendo uso de recursos públicos", subrayó Troncoso, al explicar que cada aspirante debe difundir sus propuestas por cuenta propia.

También aclaró que no enfrenta ningún impedimento legal para competir ni para continuar en funciones.

Sobre el papel que desempeña la Sala Regional Xalapa, explicó que "es un órgano que analiza y resuelve los conflictos que derivan de las elecciones de senadurías de la República y diputaciones federales, así como lo relacionado con la elección de diputaciones locales y ayuntamientos de los estados de Veracruz, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán".

Según dijo, esta será la primera ocasión en que los ciudadanos asuman una responsabilidad directa en la elección de quienes impartirán justicia electoral. Añadió que se trata de un ejercicio democrático inédito en el país.

Como parte de su labor de difusión, Troncoso Ávila visitará en las próximas semanas los seis estados restantes de la circunscripción para dialogar con la ciudadanía sobre la importancia del nuevo modelo de elección judicial.

Con una trayectoria de más de 17 años en materia electoral, Troncoso ha ocupado diversos cargos en el ámbito jurisdiccional y actualmente forma parte de la Sala Regional Xalapa. Su candidatura aparece en la boleta con el número 19, en un documento de color naranja tenue, similar al salmón.