La diputada Tania Cruz Santos presentó su segundo informe de actividades legislativas

En un innovador formato de foro virtual, y con la intención de guardar las medidas sanitarias que hoy nos permite la Nueva Normalidad, la tarde de este viernes la diputada federal por el distrito 11, Tania Cruz Santos, presentó su segundo informe de actividades legislativas.

La legisladora inició su rendición de cuentas con el tema de la salud, donde destacó la creación del iinstituto Nacional de Salud para el Bienestar, el INSABI, mismo que atiende sin discriminar a quienes no cuentan con el seguro social, siendo los más necesitados.

Remarcó que en periodo extraordinario, votó las modificaciones a la Ley de Arrendamientos para poder obtener medicamentos y equipo médico de organismos internacionales, mejorando precios y librando al gobierno del control de las farmacéuticas.

Así mismo Tania Cruz dio a conocer que en este segundo año, reforzó el trabajo en el distrito, enfocando todas las actividades legislativas para beneficio específico del Distrito XI, de Agua Dulce, Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste y Moloacán, así como la entidad de Veracruz.

Una de las gestiones, que más remarcó, fue cumplir con los habitantes de la colonia Peloteros y San Silverio en Coatzacoalcos, quienes habían sido gravemente afectados por los sismos de septiembre de 2017.

"Los ciudadanos fueron atendidos en nuestra oficina de enlace legislativo y tras varias reuniones con las autoridades de la Comisión Nacional de Vivienda, logramos aterrizar que fueran beneficiados por el Programa Nacional de Reconstrucción. Hoy, en coordinación con el Ayuntamiento de Coatzacoalcos, vemos que algunas casas ya cuentan con un avance de más del 80%. Una muestra más que la 4T, en unidad, está comprometida con la ciudadanía y que se cumplen las promesas de campaña", indicó.

Otras de las actividades que benefició de manera directa a la clase trabajadora fue la defensa del personal de Pemex que había sido despedidos de manera injustificada. Cruz Santos aseveró que ahí se llevó a cabo un intenso diálogo con las autoridades de Petróleos Mexicanos y se presentó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para hacer justicia y lograr que el personal que había resultado afectado pudiera regresar a trabajar, reconociendo en todo momento el invaluable apoyo de la Secretaria de Energía Rocío Nahle García.

"Después de un mes de trabajo se logró, primero restablecer el seguro médico, derivado del inicio de la pandemia del Coronavirus, y posteriormente, la reinstalación, con cargos homólogos a los que tenían, todo esto fue posible, gracias al invaluable apoyo de nuestra querida Secretaría de Energía, la Ing. Rocío Nahle García".

Derivado de este ejemplo de injusticia laboral, la maestra Tania Cruz Santos presentó una iniciativa que modifica la Ley de Petróleos Mexicanos, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y La Ley de Responsabilidades Administrativas, para prevenir y desincentivar a los funcionarios de estas empresas productivas del Estado de tomar decisiones arbitrarias, que lastiman a PEMEX con demandas de indemnización y sueldos caídos, así como los derechos laborales.

En materia de Ecología la legisladora veracruzana presentó un punto de acuerdo para exigir las medidas de prevención durante eventos naturales, para garantizar la protección y seguridad industrial y operativa de Pemex, así como las acciones necesarias para prevenir derrames y garantizar la preservación del medio ambiente para evitar la fuga de hidrocarburos que se dan por parte de la Refinería de Minatitlán y de los Complejos Petroquímicos al Río Coatzacoalcos.

En otro apartado, Tania Cruz Santos destacó que presentó un punto de acuerdo para que regresen las obras al Centro SCT Veracruz, algo que permite y facilita a los constructores locales competir en las licitaciones, promoviendo la regionalización, la creación de empleos y la reactivación económica que tanto requiere el sur de la entidad, mismo que ya está dictaminado en positivo.

Este importante logro se da en base al respaldo que la diputada federal ha otorgado a los constructores del sur de Veracruz, quienes han señalado el mal manejo de las licitaciones públicas por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desde la Ciudad de México.

"No me va a temblar la voz, cuando se trata de señalar, a funcionarios que vienen de administraciones pasadas y creen que las obras de nuestro estado son un botín. Tenemos la encomienda del presidente Andrés Manuel López Obrador de señalar y erradicar la corrupción y así lo continuaré haciendo. En Veracruz le decimos que no a la corrupción del Cartel de la Construcción".

En el tema del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la legisladora por el distrito 11, indicó que ha gestionado en coordinación con las autoridades del proyecto, el Lic. Rafael Marín Mollinedo, de Gobierno del Estado, principalmente el Ing. Enrique Nachón y el Ayuntamiento tener reuniones de seguimiento a los avances de este macro proyecto, que traerá 700 millones de pesos de inversión pública, y generará casi 40,000 empleos. Entre los trabajos ya consolodados se encuentran la rehabilitación del distribuidor Morelos, mismo que se realizó por parte del Gobierno del Estado, así como los avances de la ampliación de la API Coatzacoalcos.

Como una medida prioritaria para fortalecer la procuración del medio ambiente, se han presentado dos iniciativas y un punto de acuerdo que ya fue aprobado. Las iniciativas buscan, hacer una obligación legal de los tres órdenes de gobierno la clausura en no más de cinco años de los basureros a cielo abierto. El punto de acuerdo, que ya fue aprobado, exhorta a la Secretaría de Salud a actualizar y elevar los estándares de calidad del agua de acuerdo a las normas de calidad que marca la Organización Mundial de la Salud.

Por la importancia que tiene el deporte en la vida de los porteños, Tania Cruz Santos destacó que se continua con las gestiones para lograr la rehabilitación de la Pista deportiva del Estadio Hernández Ochoa, misma que se ha trabajado con la Comisión Nacional del Deporte y Cultura Física, CONADE y la Dirección del Deporte del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, buscando que la remodelación se pueda iniciar en el primer trimestre del próximo año.

Como parte del trabajo de la Comisión de Educación, la también docente, y preocupada por las afectaciones que generan las medidas de sana distancia en el bolsillo de las y los mexicanos, propuso dos puntos de acuerdo: El primero, que exhorta a las instituciones de educación a que no exijan el uso de uniforme de forma obligatoria, solo de forma opcional, así como abstenerse de pedir materiales o artículos de marcas específicas de útiles escolares. El segundo, se exhortó a la SEP y a las secretarías estatales hicieran la observación que las cuotas que se entregan a principio de año son VOLUNTARIAS y que de ninguna manera se puede condicionar la inscripción o el acceso de los educandos a la entrega de las mismas, ambos puntos fueron aprobados.

Otros de los importantes temas que se tocaron en este Segundo Informe de Actividades Legislativas fue el rubro de la Seguridad, donde la Diputada Federal reconoció como prioritaria la atención del mismo, destacando que desde diciembre del año pasado gestionó una reunión con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Dr. Alfonso Durazo y el sector productivo de Coatzacoalcos. De esta reunión se derivó el proyecto de instalar una región especial, denominada Región Olmeca, que previo a la pandemia realizó diversas reuniones con los alcaldes y autoridades municipales de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque con las diferentes dependencias del orden federal para el apoyo y vinculación. Entre ellos, se había establecido la creación de los cuarteles de la Guardia Nacional, mismos que se suspendieron por la reestructuración del presupuesto para atender la pandemia.En este sentido Tania Cruz refirió que este no será un proyecto que no se dejará pasar, por lo que se buscará que las fuerzas que resguardan el municipio cuenten con condiciones dignas durante su permanencia por esta importante tarea para que se combata el problema de la violencia y la inseguridad en Veracruz.

En cuanto a la atención a la pandemia, la maestra Tania ocupó parte de su dieta para apoyar con las necesidades que se han presentado en el sector de salud y en apoyo de la comunidad. Primero, adquirió impresoras 3D, mismas que fueron donadas al Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, el ITESCO, para permitir que se iniciara con la producción de caretas, para la protección del personal médico que atiende a toda la jurisdicción sanitaria. También se empezaron a producir el prototipo de un respirador mecánico. Estos equipos permanecerán como herramientas de aprendizaje para los alumnos del ITESCO por muchas generaciones cuando ceda la pandemia.

También, de manera personal se realizó la compra de alcohol superior al 70% que fue donado al Tecnológico de Nanchital para la producción de gel antibacterial, mismo que fue donado a la jurisdicción sanitaria, así como equipo de protección personal donado a distintas instancias médicas en la región.

Así mismo, se otorgaron apoyos alimenticios a cientos de familias en distintas colonias de los municipios de Agua Dulce, Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste y Moloacán, todos pertenecientes al distrito, así como también a sectores vulnerables de la población que se quedaron sin empleo producto de la COVID 19.

Finalmente, la diputada federal Tania Cruz Santos finalizó su mensaje con el compromiso de seguir sirviendo a los habitantes de su distrito sin distingo de pensamiento o ideología política, pues señaló que desde el inicio de su trabajo legislativo fue su premisa principal, la de atender, apoyar y representar a todos los ciudadanos por igual:

"Compañeras y compañeros del Distrito XI, este es el trabajo que hemos realizado en el último año, uno que ha estado marcado por las dificultades de una pandemia histórica, que nos ha obligado a innovar en la forma de hacer las cosas, que nos ha demostrado que podemos permanecer juntos aún a la distancia. Momentos como este son los que requieren de la unidad como sociedad, la solidaridad, la mejor y mayor característica de los mexicanos, se ha hecho notar de nuevo. Aunque la situación parece que aún no tiene un final, sé que saldremos adelante. Estamos avanzando en la construcción de un nuevo Estado, la Cuarta Transformación no son solo palabras, son hechos, que hemos demostrado transformando nuestras instituciones, las leyes que nos rigen y las acciones que hacemos los servidores públicos. Este es el momento clave para la Cuarta Transformación, es el momento en que los creyentes del proyecto de nación debemos cerrar filas, con nuestro presidente y gobernador, coordinar y entender que existe un bien superior, el de rescatar a México y a Veracruz. Tenemos, los funcionarios electos un compromiso muy grande, con todos quienes nos dieron su confianza, a todos quienes votaron por un cambio, a quienes tiene la esperanza de vivir en un mejor país. Les recuerdo que en mi tienen a su diputada para todos", finalizó la legisladora.