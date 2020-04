La baja demanda afecta a Coalición de Transportistas en Veracruz

El tesorero de la Coalición de Transportistas del Estado de Veracruz, Julio César Xotlanihua González señaló que, debido a la baja demanda por los comercios y fábricas cerradas, el transporte en la Región Centro como el de toda la entidad jarocha se encuentra trabajando al 40 por ciento, por lo que sus ingresos oscilan entre el 25 y 30 por ciento, el cual es utilizado únicamente para combustible y pago de los conductores.



Afirmó que todo el parque vehicular que no se encuentra en circulación se mantiene en los encierros y en medida de lo que pueden, los concesionarios intentan darles mantenimiento para que estén en óptimas condiciones.



"Hay que señalar que, en primera instancia, el usuario es el que demanda la prestación del servicio, y en este caso la demanda ha bajado muchísimo por tantos comercios cerrados, nosotros préstamos servicio y pues desgraciadamente se nota en lo espaciado de los viajes de los transportes, porque la gente no viaja, la gente ya se guarda en sus casas", afirmó.



El concesionario manifestó que de los cien concesionarios transportistas adheridos a esta coalición, el ritmo de trabajo es el mismo, por lo que han tenido que tomar algunas acciones para hacer frente a la contingencia.



"El transporte en el Estado de manera generalizada está operando en un 40 por ciento, estamos hablando que son unos 2 mil 500 autobuses que están en circulación de un total de 6 mil que se encuentran en regla de todo del Estado, incluso podemos decir que hasta un poquito menos porque no tiene caso. Insisto la gente es la que demanda el servicio, si hay mucha gente hay que mandar los autobuses y no hay gente, nada más lo necesario y en general el 40 por ciento está".



Xotlanihua González detalló que el operar las empresas al 40 por ciento, sus ganacias son mínimas, mismas que oscilan entre el 25 y 30 por ciento del total, cantidad que se destina, para la compra de combustible y el pago de salarios a los operadores.



"Los ingresos están en el 30 y hasta en el 25 por ciento a pesar de que nuestro 40 por ciento de unidades; en general contra los ingresos que nosotros normalmente tenemos, estamos hablando de una pérdida tremenda, sólo estamos obteniendo lo del diésel y el salario del chofer".



Manifestó que con el objeto de que todos los trabajadores obtengan ganancias ya que todos son comisionistas, han tenido que hacer algunos ajustes, como el que unos autobuses trabajen unos días y otros trabajen otros días; mientras que con los periféricos considerados: secretarias, mecánicos, despachadores, licenciados, contadores y personal de apoyo, ya han signado acuerdos con ellos para que ningún trabajador tenga que ser despedido.



"Agradezco la disposición de la gente porque está consciente de los peligros también, no pueden estar trabajando todos, no hay ingresos, no hay dinero para pagarles a todos, hemos hecho acuerdos y se han mostrado dispuestos a acatar las normas que la contingencia nos marca".