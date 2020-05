Junto a su hija, choapense implora por una oportunidad de empleo

José Leonardo Narváez Gómez, ya no soportó más la falta de empleo y junto a su hija de cinco años de edad, se sentó en el parque para pedir trabajo, debido que ambos ya no tienen que comer.

De oficio jardinero, narró que derivado a la contingencia del coronavirus no es contratado, pero su preocupación mayor, es su hija de nombre Ángeles, debido que no tiene para comprarle su leche.

El padre, narró que su esposa fue asesinada, por lo que el cuidado de la niña es su responsabilidad, pero cansado de pedir trabajo por toda la ciudad, no le quedó otra que pedir comida o trabajo a escasos 100 metros del palacio municipal.

Dijo que no ésta acostumbrado a pedir dinero, porque desde niño ha trabajado para merecer lo que se lleva a la boca, pero éste lunes, desesperado al no tener un solo peso, acudió al apoyo de la ciudadanía, debido que teme que su hija se enferme por no tener nada en el estomago.

Las personas que deseen apoyar a José de cualquier forma, estará éste martes recibiendo en el parque central de éste municipio, las donaciones que les haga llegar.