Julen Rementeria asegura que reforma energética no influirá en el precio de la luz

A pesar de lo señalado por legisladores que defienden la reforma eléctrica en el sentido de que bajará el precio de la luz, eso es mentira, pues no hay forma en que esto suceda por cómo está planteada esa iniciativa, además de que inhibirá la inversión y el empleo, indicó el senador Julen Rementeria del Puerto.

"Ellos dicen: va a bajar la luz, no, no es cierto, no hay forma de sostener ese argumento. En el día de hoy el precio es a partir de una mezcla y por eso existe el Cenace, que es el Centro de Control de Energía, en donde hacen una mezcla y una ponderación de los precios del que produce por sol, por agua por viento y los que produce la CFE, que la mayoría son por la quema de combustibles fósiles y de toda esa mezcla se hacen los precios", explicó.