Niños y jóvenes de Tequila participan en documental de Semilleros que saldrá a la luz en mayo

A inicios o mediados de mayo se espera tener listo un documental con niños y jóvenes que participan en 12 "Semilleros Creativos" de todo el país y en donde habrá un capítulo de quienes se encuentran en este proyecto en el municipio de Tequila, indicó Javier Aguirre Palacios, tallerista y facilitador del programa federal Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura.

"La importancia de esto es que esta experiencia, que está siendo muy enriquecedora para niñas y niños de todo el país, pueda salir a los medios, pueda verse en redes sociales, pueda hablarse de ella, pero que salga de su propia voz", mencionó.

Aguirre Palacios indicó que se busca que sean los propios niños y jóvenes los que cuenten su propia historia y ellos hacen reflexiones hermosas sobre lo que ha cambiado a partir de su participación en estas actividades.

Comentó que cada espacio es distinto, las cosas más básicas cambian, lo que hace único a cada Semillero, pero en Tequila se topó con una experiencia muy grata porque hay una fusión entre la tradición y la innovación.

Mencionó que la maestra Ángela ha recuperado técnicas ancestrales, mientras que la maestra Yolanda da otras más modernas y la maestra Norma los impulsa para que ese trabajo se visibilice y no sea solamente el hacer por hacer.

Comentó que en otros Semilleros ha encontrado que hacen dibujos, grabados, pinturas, los cuales son hermosos de ver, pero aquí el ver que los niños y jóvenes se expresan a través del telar de cintura es único.

Programa Cultura Comunitaria

Agregó que las maestras realizaron además una gran labor al construir un equipo que funciona bien, por lo que los niños no se arrebatan las cosas, no se pegan, no tienen problemas, al contrario, ellos mismos se ponen reglas y todo esto es como sembrar un árbol que dará frutos más adelante.

Cabe mencionar que a través de este programa Cultura Comunitaria, que trabaja en más de 200 municipios de todo el país, se busca que los derechos culturales puedan ejercerse plenamente en aquellas localidades que tiene una tradición cultural viva importante y que no han recibido históricamente los recursos, apoyos e interés para desarrollarse.