Jornada electoral en Misantla se vive con paz y participación ciudadana: alcalde

En una jornada que el alcalde Javier Hernández Candanedo calificó como histórica y ejemplar, misantecos acuden este domingo a las urnas para ejercer su derecho al voto en un ambiente de tranquilidad, confianza y seguridad, marcando un precedente en la vida democrática del municipio.

Por primera vez, las y los ciudadanos participaron de manera simultánea en la elección municipal y en la inédita votación para renovar los órganos del Poder Judicial, el edil celebró que la jornada transcurriera sin mayores incidentes, con gran afluencia y, sobre todo, con el entusiasmo de una población que apuesta por el cambio a través de las urnas.

"Hoy, Misantla demuestra que la democracia está viva, que el pueblo confía en las instituciones y que no hay miedo, hay esperanza, invitamos a quienes aún no han votado, que lo hagan, todavía hay tiempo, aún no se cierra la jornada", expresó el alcalde en entrevista.

Llamado a la conciencia ciudadana

Hernández Candanedo exhortó a las y los votantes a no limitar su participación solo a la elección municipal: "Es una oportunidad histórica que el pueblo elija también a jueces, magistrados y ministros, no desaprovechemos este derecho, porque lo que hoy se decide tendrá repercusiones directas en la impartición de justicia en nuestro país", afirmó.

Recalcó que la fila para votar por el Poder Judicial avanza con fluidez, por lo que invitó a los electores a tomarse el tiempo necesario y completar su participación democrática.

Sin incidentes graves y con presencia de fuerzas de seguridad

En cuanto a la seguridad, el alcalde informó que la jornada transcurre en paz, salvo por llamadas anónimas registradas desde muy temprano, presuntamente con la intención de generar temor: "Desde las 5 de la mañana estuvieron llamando a diferentes números para inquietar a la gente, pero el pueblo de Misantla es sabio, nada lo detiene, la gente salió, la gente vota, la democracia no se detiene", afirmó con firmeza.

Destacó la presencia y coordinación entre la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal para garantizar la seguridad de todos los votantes.

Agradecimiento y reconocimiento

En su mensaje, el alcalde agradeció la alta participación ciudadana y reafirmó su compromiso con la paz, el orden y el progreso: "Lo que hoy vivimos es fruto de años de lucha por la democracia, es momento de hacerla valer, con libertad y sin miedo, no podemos quejarnos si otros deciden por nosotros, hoy es el día de decidir con conciencia", dijo.

Asimismo, aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de felicitación por el Día de la Marina: "A todos los marinos misantecos, a nuestros hombres y mujeres de mar, mi reconocimiento por su labor, hoy también celebramos su compromiso con la nación", expresó.

Finalmente, Hernández Candanedo reiteró que esta jornada quedará marcada en la historia de Misantla como una muestra de madurez política, participación pacífica y responsabilidad ciudadana.

"Estoy seguro que la democracia en Misantla va a triunfar, lo que el pueblo quiere es paz, es orden y es progreso, y ese es el camino que estamos construyendo juntos", concluyó.