"Hay mucha necesidad entre la población, a veces no saben a dónde acudir. No sólo se atiende a adultos de cualquier edad que quieran concluir su primaria o secundaria, también se recibe a menores que por alguna razón no pudieron concluir su primaria y por la edad ya no los aceptan, entonces es una opción", explicaron.

Cualquier adolescente o adulto que quiera concluir sus estudios puede acudir a los centros que ese organismo tiene en diferentes municipios y pedir informes para que conozca qué opciones tiene.

Incluso, hay algunos que se han tenido que incorporar a alguna actividad económica pero los domingos van y cursan sus estudios.

El horario de atención es de 10 am a 16 horas de lunes a viernes y domingo de 10 a 14 horas, por lo que quienes trabajan pueden aprovechar ese día.

Comentaron que hay personas que tienen los conocimientos de primaria o secundaria y sólo acuden a ver las fechas de los exámenes, ese día llegan a presentarlo y ya con ello a los pocos días obtienen su certificado con validez oficial.