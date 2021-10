Ishtar Rizzo, primera veracruzana en conquistar el monte Elbrús

"Subí el 21 de septiembre, bajé el mismo día, era el último de buen tiempo, el pronóstico indicaba vientos peligrosos de 100 kilómetros por hora y visibilidad cero", refirió la alpinista.

Señaló que durante su ascenso y descenso no tuvo mayores problemas y únicamente se quemó la cara por la luz del sol que se refleja en la nieve y quema la piel.

Mencionó que si bien iba cubierta para protegerse, llevaba la nariz expuesta para respirar y no empañar los googles y un poco descubiertas las mejillas, aunque esto es algo normal.

El Monte Elbrús es el pico más elevado de Europa; situado en Rusia, en la frontera entre Europa y Asia, tiene una altitud de cinco mil 642 metros sobre el nivel del mar.

La deportista destacó que se trata de una montaña no tan técnica, pero exigente desde el punto de vista físico por la altitud y los vientos frecuentes y violentos, que pueden llegar a 100 kilómetros por hora, con ventisca ártica casi sin visibilidad y con disminución de temperaturas repentinamente.

Mencionó que estos deportes requieren de buena preparación, planeación y responsabilidad absoluta, pues las malas decisiones y los errores se pagan muy caro, y lamentablemente fue testigo de ello, ya que tres días después cinco montañistas murieron al desatarse una tormenta de nieve.

"Estuvimos una semana en aclimatación y esperando que esa ventana de buen tiempo se presentara, la aprovechamos la madrugada del 21 de septiembre, el ascenso comenzó a media noche y culminó a las ocho de la mañana en la cima de la cumbre oeste, la más alta. Para comenzar inmediatamente el descenso que terminamos a las dos de la tarde a tres mil 900 metros sobre el nivel del mar, para después bajar a Terskol, la población más cercana, y ahí descansar".

Respecto al impacto que le representó el conocer del deceso de los cinco montañistas en ese mismo lugar, indicó que en esa montaña se registran de 15 a 30 muertes al año, la mayoría de las mismas, al igual que en la mayoría de las montañas, son resultado de imprudencia, mal equipo, subestimación y malas decisiones.

Mencionó que los errores de los demás no le hacen replantearse sus proyectos en cualquier deporte de riesgo que practica o en su vida en general; al contrario, aprende de ellos, y le hacen prestar más atención a lo que hace, para mejorar en sus propias metas, además de que está consciente de que los errores se pagan caro, por lo que trabaja en sus progresos, resolución de problemas y experiencias.

Sobre el hecho de ser la primera veracruzana en escalar esa montaña, indicó que no importa ser el primero o el milésimo en hacer algo, "lo que importa es lo que a ti te interese y realmente te guste, no tiene por qué ser relevante para los demás. De dónde eres no define tus metas ni tus limites, y preparándote para crear tus propias oportunidades, puedes hacer, ser y llegar hasta donde tú así lo quieras".