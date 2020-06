IPE retiene pensiones y no paga adeudos, acusa pensionada

Aunque aplica descuentos de préstamos de nómina a jubilados y pensionados, el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) no transfiere los montos retenidos a las cuentas de las financieras emisoras del crédito.

Es el caso de María Concepción Pulgaron Ortiz, pensionada del IPE, quien en 2018 contrató un pasivo con PROCASA Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, por 30 mil pesos.

El IPE aplicó las retenciones de dicho préstamo a sus remuneraciones mensuales a razón de 28 exhibiciones por 2 mil pesos cada una. Sin embargo, PROCASA le notificó que existía un atraso en sus aportaciones.

"Cómo no pagan si me descuentan, qué está pasando. Pensé que eso era antes, no ahora, pero vaya es la misma cosa (...), me hacen los descuentos mes con mes y no pagan o sólo cuando quieren, de que se trata, exijo que paguen y me den copia del documento donde la empresa se dé por pagado, porque creo es mi derecho".

La respuesta de la financiera es que la agraviada acudiera con el IPE para dar seguimiento a la queja.



"Me salen que les debo pagos, yo dije cómo si es vía nómina y me mandaron el estado de cuenta y sí, varios meses anteriores no se había pagado a lo que les mandé mis nóminas y me dijeron que lo tratara con el IPE".

Refirió que solicitó el préstamo con Procasa para poder sobrellevar la emergencia sanitaria, sin embargo, en sus registros hay pagos irregulares o incompletos y cuando pidió ayuda al IPE sólo le dieron largas.

"Según estamos ante la cuarte transformación, pero eso será allá junto a los gobiernos porque nosotros el pueblo no", opinó.