Invita IMSS Veracruz Norte a mujeres derechohabientes a campaña de mastografías

Con el propósito prevenir o, en su caso, detectar oportunamente el cáncer de mama, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte invita a las mujeres derechohabientes de 40 a 69 años, a acudir a la campaña de mastografías.

"Las mastografías buscan detectar cambios o anormalidades en los tejidos del seno que con el tiempo pueden dar problemas, si se descubre algún nódulo o masa, se deben realizar otros estudios para descartar o confirmar alguna otra patología", explicó la coordinadora auxiliar médico de Salud Pública, doctor José Artemio Cruz López.

En ese sentido, el epidemiólogo informó la programación en que las unidades móviles acudirán a las Unidades de Medicina Familiar (UMF) y Hospitales:

Del 7 al 11 de abril: en las UMF No. 30 de Perote y No. 36 de Cardel

No. 30 de Perote y No. 36 de Cardel Del 7 al 16 de abril: en la UMF No. 73 de Poza Rica

No. 73 de Poza Rica Del 7 al 25 de abril: en el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 33 de San Andrés

Del 14 al 15 de abril: en la UMF No. 21 de Cempoala

No. 21 de Cempoala Del 14 al 16 de abril: en la UMF No. 19 de Banderilla

No. 19 de Del 21 al 22 de abril: en las UMF No. 12 de La Concepción y No. 46 de Gutiérrez

No. 12 de La Concepción y No. 46 de Gutiérrez Del 23 al 28 de abril: en la UMF No. 27 de Papantla

No. 27 de Del 25 al 28 de abril: en la UMF No. 18 de Tuzamapan

No. 18 de Del 28 al 30 de abril: en las UMF No. 23 de San Rafael y No. 34 de Catemaco

No. 23 de San Rafael y No. 34 de Del 29 de abril al 02 de mayo: en las UMF No. 54 de Mahuixtlán y No. 74 de Coatzintla

Asimismo, el 16 de abril en la UMF No. 22 de "Palma Sola"; el 21 de abril en la UMF No. 63 de "El Farallón"; el 22 de abril en la UMF No. 38 de "La Gloria"; el 23 de abril en la UMF No. 67 de Xalapa y en la UMF No. 56 de Actopan; el 24 de abril en la UMF No. 58 de Xalapa y en la UMF No. 37 de Rinconada.

"Es muy importante que las pacientes asistan bañadas y con ropa de dos piezas, es decir, blusa y pantalón o blusa y falda; sin talco ni desodorante, ya que estos interfieren con la claridad de los resultados; el estudio tarda aproximadamente 15 minutos y el personal de salud les informará cuando y donde se entregarán", enfatizó el especialista.

Finalmente, Cruz López señaló que el horario de atención es de 08:00 a 18:00 horas y recomendó a las mujeres realizar este estudio, especialmente a quienes tienen más de 2 años sin llevarlo a cabo o nunca lo han hecho, ya que puede detectar nódulos o masas pequeñas, que son indetectables durante la autoexploración; una detección a tiempo, ¡salva tu vida!.