invita_imss_veracruz_norte_a_grupos_de_riesgo_a_vacunarse_contra_la__influenza

Los grupos a vacunar son niñas y niños de seis meses a cuatro años 11 meses; personas adulta mayores, personal de salud, mujeres embarazadas o en período de lactancia; personas de cinco a 59 años con enfermedades cardiacas o pulmonares congénitas y crónicas con comorbilidades como diabetes mellitus descontrolada, obesidad mórbida, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), asma, cáncer y enfermedades cardiovasculares.

Noticia Relacionada En último año bajaron casos de influenza; aplicarán más de 32 millones de vacunas

La población de seis a ocho años que no hayan recibido nunca una vacuna contra influenza deberán acudir a un punto de vacunación para recibir la primera dosis de inmunización.

El biológico contra la influenza en el embarazo se considera seguro, por lo que se recomienda su administración durante la temporada invernal a todas las mujeres en cualquier momento de la gestación.

"Es importante mencionar que actualmente ya podemos vacunarnos simultáneamente contra la COVID-19 y contra influenza, por lo que en medida que tengan oportunidad, háganlo", señaló el coordinador auxiliar de Salud Pública en el IMSS Veracruz Norte, doctor José Artemio Cruz López.

Quienes no deben vacunarse son menores de seis meses, personas con alergia a proteínas de huevo, kanamicina o neomicina; pacientes con antecedentes recientes de Síndrome de Guillain Barré o con Enfermedad Respiratoria Aguda moderada o grave, con o sin fiebre, personas con hipertensión arterial esencial, insuficiente renal, inmunosupresión adquirida por enfermedad o tratamiento y personas con VIH.

La influenza es una infección vírica que afecta principalmente a la nariz, la garganta, los bronquios y, ocasionalmente, los pulmones; la infección dura generalmente una semana y se caracteriza por la aparición súbita de fiebre mayor a 38°C, dolores musculares, de cabeza, malestar general, tos seca, náusea, vómito, dolor de garganta y rinitis.

El virus se transmite con facilidad de una persona a otra a través de micro gotas expulsadas con la tos o los estornudos. La influenza suele propagarse rápidamente y ocasionar epidemias estacionales.

Por lo tanto, se recomienda cubrir nariz y boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar y desecharlo en una bolsa de plástico que deberá mantener cerrada; si no tiene pañuelo, utilizar el ángulo interno del codo; lavado de manos con agua y jabón frecuentemente, si no es posible, uso de alcohol-gel; evitar tocar sus ojos, nariz y boca.

Asimismo, evitar asistir a lugares concurridos; invariablemente, evitar saludar de mano, de beso o de abrazo; no escupir en el suelo y en otras superficies expuestas al medio ambiente; no compartir vasos, platos y cubiertos, así como alimentos, bebidas y utensilios de aseo personal y seguir las recomendaciones del médico y no automedicarse.

La vacunación contra la influenza estacional es segura, protege contra la enfermedad grave o sus complicaciones. Se estima que el 1% de la población puede presentar efectos adversos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización, que pueden serpoco frecuentes como molestias locales, endurecimiento en zona de aplicación, enrojecimiento y dolor local.

Para vacunarse deben acudir con su Cartilla Nacional de Salud para registro de aplicación; sin embargo, en caso de no portarla solicitar un comprobante de vacunación. La vacuna es segura y te protege a ti como a los que te rodean, identifica los módulos de vacunación del IMSS contra la influenza y vacúnate.

La titular de la Dirección de Prestaciones Médicas, doctora Célida Duque, informó que la institución tiene proyectado aplicar 15 millones 200 mil dosis, de las cuales cerca de 13 millones serán para unidades médicas y hospitales del Régimen Ordinario, y poco más de dos millones se destinarán al Programa IMSS-BIENESTAR.