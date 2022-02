La semana del 14 al 18 de febrero estará en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 60 de Coatzacoalcos; 14 al 16 de febrero en la Unidad de Medicina Familiar (UFM) No. 06 de Ixhuatlancillo; y el 17 y 18 de febrero en la UFM de Ciudad Mendoza.

En la zona cañera, el mastógrafo estará el 14 y 15 del mes en la UMF No. 17 de Laguna Chica; 16 y 17 en la UMF No. 18 de Motzorongo; y el 18 de febrero en la UMF No. 20 de Acatlán de Pérez Figueroa.

La convocatoria es para derechohabientes de 40 a 69 años que no se hayan realizado mastografía o bien que la última haya sido en el 2020 o antes, deberán acudir al mastógrafo más cercano a partir de las 8:00 horas y hasta las 18:00 horas.

Noticia Relacionada Motociclista impacta contra auto en Ávila Camacho

Los requisitos para tener acceso al servicio son ir sin desodorante, perfume, crema o talco, de preferencia ir vestidas con dos prendas, su carnet de citas, vigencia y portar correctamente el cubrebocas.

La semana del 21 al 25 de febrero el mastógrafo móvil estará en la UMF No. 67 de Coatzacoalcos y No. 07 de Orizaba.