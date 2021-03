Integrantes de ANTAC exigen que no desaparezcan unidades de medicina preventiva

Representantes de las asociaciones Nacional de Transportistas (ANTAC), Transportistas Unidos Nacionales (Atunac) y Transportistas de Carga del Centro del Estado de Veracruz (ATCCEVAC) se manifestaron ante las instalaciones de la Unidad de Medicina Preventiva del Transporte de la SCT en demanda de que no se desaparezcan estas oficinas y se corrijan sus operaciones, pues hay mucho rezago en su atención.

David Estévez Gamboa, dirigente de la ANTAC, señaló que hay rumores fuertes en torno a que cerrarán varias unidades, entre ellas la de Ixtaczoquitlán, lo cual iría en perjuicio del sector y de la propia zona.

"Como ANTAC, hacemos énfasis en la problemática que vive el sector, pues Medicina Preventiva hace 50 por ciento de los trámites y el resto lo hace la Dirección General del Autotransporte Federal", pero desde que inició la pandemia se restringió la actividad y es complicado obtener una cita, indicó.

Por su parte, María Luisa Juárez, dirigente de la Atunac, mostró en copias cómo hay personas que ya han hecho sus pagos para algún trámite en donde se les indica que deben acudirá las oficinas en enero, por ejemplo, pero al ingresar al sistema se encuentran con que ya no hay citas disponibles, entonces se les pasa el tiempo.

"Ya se terminó febrero y los operadores que pagaron su trámite nadie pudo venir a realizar su examen médico. Estamos iniciando marzo y no hay citas disponibles para marzo, y este es un problema que se da no sólo en esta oficina, sino a nivel nacional", señaló.

Por su parte, José Gilibert Peña, en representación de la ATCCEVAC, consideró que el gobierno parece estar desinteresado en los transportistas y en todos los sectores, y cuando preguntan por un tema de su interés nadie sabe nada ni les dice nada.

Remarcó que este es un asunto que no se debe politizar, pues los transportistas son gente honrada que trabaja y que no ve respuesta a las problemáticas que tiene.

Por su parte, la titular de la Unidad de Medicina Preventiva del Transporte, Gabriela Cabrera Núñez, reconoció que a pesar de tener puertas abiertas, no están trabajando, ya que hay un problema a nivel nacional en donde el sistema no está agendando citas y ellos no tienen la facultad de darlas de otra manera.

Comentó que desde hace una semana reportaron que no tenían citados y no saben la causa pero no han tenido una respuesta.

Mencionó que harán llegar su inconformidad a las autoridades para que se dé una respuesta.

Sobre la posible desaparición de la oficina, indicó que desconoce esa parte pero no les han informado de un posible cierre.