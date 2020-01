Inoperantes, oficinas de Transporte Público en zona centro de Veracruz

Las oficinas de Transporte Público siguen siendo inoperantes para los trabajadores del volante, ya que los servicios siguen centralizados, indicó Joaquín Amaro Rodríguez, representante de taxistas de Río Blanco.

"Platicando en su momento con el hoy gobernador Cuitláhuac García nos había dicho que iba a descentralizar la Dirección de Transporte Público e iba a utilizar los diez módulos que hay en el estado que se destinaron para el programa de reordenamiento para que no se tuvieran que movilizar a la ciudad de Xalapa a hacer un trámite, pero no es así", apuntó.

Amaro Rodríguez señaló que cuando acuden a las instalaciones del C4 en Fortín, en donde se dispuso el centro para realizar trámites, resulta que no pueden hacer nada.

Comentó que el personal que está ahí solo recibe los documentos para enviarlos a Xalapa, cuando el compromiso del gobernador no fue ese.

Destacó que incluso, se había dicho que en las delegaciones del Transporte Público se iban a poder hacer bajas y altas, lo cual no es así, pues no se pueden realizar altas y las bajas no en todos los casos.

Mencionó que a un año de gobierno siguen los servicios centralizados y para realizar cualquier trámite, como registro de una unidad se tiene que acudir a Xalapa.

Incluso, agregó, quienes en la pasada administración pagaron el trámite de reordenamiento y no han podido completar el proceso por los problemas que se están presentando, los están mandando a Xalapa para que les cancelen el pago que hicieron.

Consideró que sin importar qué administración haya sido la que les recibió su pago, ya es un dinero que estaba en las arcas del gobierno del estado y al menos deberían tener más facilidades y su caminar tendría que ser más "terso" que el de otro que no pagó y no es así.

Agregó que hoy solo se pide al gobernador que cumpla con lo que les prometió, pues siempre expresaron su disposición a regularizarse siempre y cuando no se les generaran gastos onerosos, sobre todo si no es su responsabilidad, por ejemplo al no haber recibido órdenes de emplacamiento como para que hoy les quieran hacer pagar cantidades de hasta 25 mil pesos.