Indemnización a ex policías de Poza Rica alcanzaría los 20 mdp

En caso de ser favorecidos por la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tendría que pagar más de 20 millones de pesos para liquidar a 135 expolicías que fueron despedidos hace cinco años, presuntamente de manera injustificada y sin liquidación conforme a su antigüedad.

El representante de un grupo de ex agentes, Adder Oscar Juárez Téllez, declaró que las autoridades de la Fiscalía han retrasado los dictámenes de las investigaciones que mantienen por el supuesto desvíos de recursos y falsificación de firmas cometido por ex funcionarios de la administración del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.

En el año 2015, casi 400 ex trabajadores de la ex Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla (PIPTC) fueron despedidos tras la llegada de la Fuerza Civil, pero no les finiquitaron conforme a derecho a pesar de que algunos tenían hasta 25 años de servicio.

De ese total, solo 135 interpusieron denuncias por robo y falsificación de sus firmas por ex servidores públicos, que habrían cobrado más de nueve millones de pesos que debían ser pagados a los ex policías al momento de ser dados de baja.

De los elementos, cinco han muerto por enfermedades crónico degenerativas y el 70 por ciento restante enfrentan padecimientos, que les resulta complicado tratar ya que carecen de servicios médicos y además permanecen desempleados.

Por esa situación los ex empleados denunciaron el cobro de sus pagos; actualmente solo esperan los últimos dictámenes de las investigaciones por parte de la FGE, que de resultar a su favor la administración estatal deberá pagar más de 20 millones de pesos como indemnización.