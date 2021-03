Indagan a empresa española ligada a los Yunes en Veracruz por lavado de dinero

El primer proyecto puesto en marcha de los vinculados a las subastas de electricidad celebradas en México en el contexto de la reforma energética emanada en la administración de Enrique Peña Nieto es investigado por presunto lavado de dinero por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Se trata de la española Acciona, compañía acusada de realizar prácticas de corrupción en América Latina, mediante sus filiales. Una de sus subsidiarias en Bolivia fue vetada por el Banco Mundial por ejecutar un esquema de corrupción. En el estado de Veracruz realiza operaciones y está ligada a la familia Yunes.

El ex alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, en entrevista afirmó de la empresa: "Acciona es una empresa española importante a nivel mundial que tiene presencia en 65 países del mundo; su reputación es impecable y es una empresa seria (...) Es una de las 35 empresas más importantes de España dedicada al tema del agua (...) Hicimos las cosas muy bien de manera transparente y estoy muy contento de que haya ganado una empresa seria", dijo.

Otra de las filiales de Acciona en Ecuador se encuentra en investigación debido a que participó con Odebrecht en la construcción de una línea del Metro, por lo que se le investiga por posibles sobornos a autoridades de Ecuador.

Además, Acciona también pagó una multa en España por un esquema de corrupción a autoridades de la localidad de Aragón, del cual se declaró culpable.

La investigación se centra sobre el parque eólico El Cortijo, localizado en Tamaulipas. En las indagaciones se ha detectado que participó una empresa con características de fachada.

El parque eólico El Cortijo es el quinto de Acciona en México y primero en ponerse en marcha de los vinculados a la reforma energética.

Fue construido entre marzo de 2017 y septiembre de 2018, cuando se culminó el proceso de puesta en servicio y entrada en operación comercial, señalan informes de la empresa. El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, afirmó: Es importante la discusión sobre energía eólica que existe en el país hoy en día impulsada por algún despacho en particular, tiene que ver con un acto en donde no se están buscando energías limpias sino cómo generar mejores esquemas de negocios para un grupo político en particular.

Las investigaciones de la UIF, dependiente de la SHCP, se derivan de las averiguaciones en torno al gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en la que se detectaron operaciones de presunto lavado de dinero por parte de Baltazar N, uno de los personas vinculadas al círculo del mandatario estatal.

La empresa de energía eólica tiene como accionista a Baltazar N que también es accionista de una empresa inmobiliaria, relacionada con esquemas de corrupción utilizado para la venta de un inmueble en Santa Fe, propiedad del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Acciona además de los cinco parques de energías renovables en México, construyó el distribuidor Vial de Ixtapaluca, la Central Hidroeléctrica San Rafael, en Nayarit.

En materia inmobiliaria construyó el Corporativo Parque Reforma, primer gran centro corporativos ubicado en Polanco. También edificó el condominio de alta gama Playamar Tres Cantos en Acapulco, Guerrero y el desarrollo inmobiliario Parque Reforma en Cumbres Santa Fe.

De la información obtenida se sabe que una de las empresas familiares de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, adquirió prácticamente la totalidad del ejido de la Retama, a escasos kilómetros del parque eólico El Cortijo.

EN VERACRUZ, DE LA MANO CON LOS YUNES

Acciona anunció en 2017 que ha conseguido su segundo gran contrato de la división de agua en México. El grupo que preside José Manuel Entrecanales se encargará de la gestión del ciclo integral de la zona de Veracruz, en el municipio de Boca del Río, durante los próximos 30 años por un importe de 800 millones de euros.

Deberá encargarse del abastecimiento local, de distribuir el agua potable a todos los inmuebles de la ciudad y operar la red de alcantarillado y tratamiento del recurso residual. Es decir, de dar servicio a unos 50.000 clientes.

Inversión de 100 millones

La compañía destacó que la concesión le refuerza en uno de los mercados estratégicos para el crecimiento futuro de la cotizada. Implicará la inversión de 100 millones de euros por parte de la división de agua de la compañía, de los que 80 millones se destinarán a infraestructuras hidráulicas. En mejorar el estado de la red para evitar las "elevadas pérdidas de agua" del sistema de la localidad.

Acciona dará el servicio mediante un consorcio empresarial. La compañía de los Entrecanales lo lidera con una participación del 69%. El resto se lo reparten entre la firma Malibran, unos inversores locales que controlan otro 29%, y el Ayuntamiento de Boca del Río con el 2% restante.

ATLL, el principal contrato

La división de agua opera en México la depuradora de Atotoniclo, que según los portavoces de la cotizada española es la más grande del mundo. Por importe de contrato, el que se ha firmado en Boca del Río es el segundo de esta área de negocio.

La principal concesión hasta la fecha es la de Aigües Ter Llobregat (ATLL), que alcanzaba los 1000 millones de euros.

