Incrementan casos de diabetes en Veracruz

El 11.9% de la población en Veracruz padece diabetes, reporta la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 (Ensanut) (1).

Esta es una cifra que ha ido en aumento, pues, como pudo constatar el Laboratorio de Datos contra la Obesidad (LabDO), en 2012 se reportaba que era el 10.6% de la población el que sufría este padecimiento crónico.

La media nacional de la enfermedad se encuentra en 10.3%, por lo que la entidad, al igual que en el caso de cifras de obesidad, está por encima de ella.

En el grupo de edad de 60 años y más, la incidencia de la diabetes es de más del doble, con 24.3 por ciento. En el caso de las mujeres, casi el 30% de las adultas mayores la presentan (29.5%).

No obstante, las tasas de detección de la enfermedad son bajas en la entidad. Solo el 12.5% de la población acudió a un centro de salud para realizarse un estudio preventivo, siendo los hombres quienes menos acuden, con solo 9.8% de ellos.

Lo anterior representa una importante disminución en comparación con 2012, cuando 29.3% de la población de 20 años o más se realizó la prueba para determinar si la padecen.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la diabetes está relacionada con otras comorbilidades, como la hipertensión arterial, dislipidemias, afecciones coronarias y vasculares, así como la osteoartritis.

Por ello, esta enfermedad representa un riesgo importante para la salud. Si bien sus causas son complejas, en gran parte se presenta por rápidos aumentos en el peso, e inactividad física (2) así como por tener dietas desbalanceadas ricas en azúcares.

En este sentido, un estudio encontró que la duración y el grado de la exposición a azúcares estaba significativamente correlacionado con la aparición de diabetes. Específicamente, por cada 150 calorías provenientes de este nutriente que una persona consuma de manera diaria, el riesgo de esta aumenta en 1 por ciento. Por otro lado, el dejar de ingerir azúcares está relacionado con decrementos en la posibilidad de tener este padecimiento (3).

A nivel nacional, existe una sobreingesta de dicho nutriente. La población consume 365 calorías al día a través de azúcares, de los cuales 238 calorías son azúcares libres o agregados, lo que representa un 12.5% de la energía total consumida (4).

Lo anterior coloca al país por encima de las recomendaciones de la OMS, quien ha afirmado que lo ideal es que el 5% de la energía provenga de esta fuente, y que como máximo, debería ser un 10 por ciento.

La diabetes es la segunda causa de muerte en el estado. En 2018, 8 mil 811 veracruzanos fallecieron como consecuencia de esta (5).

Fuentes:

Ensanut 2018, Resultado por entidad: Veracruz. Disponible en: https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/informes/Resultado_Entidad_Veracruz.pdf

OPS. Obesidad como precursora de diabetes. Disponible en: https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=6718:2012-obesity-as-precursor-diabetes&Itemid=39448&lang=es#:~:text=Algunas%20investigaciones%20han%20demostrado%20una,fiable%20de%20sufrir%20esta%20enfermedad.

Basu S, Yoffe P, Hills N, Lustig RH. The relationship of sugar to population-level diabetes prevalence: an econometric analysis of repeated cross-sectional data. PLoS One. 2013;8(2):e57873. doi: 10.1371/journal.pone.0057873. Epub 2013 Feb 27. PMID: 23460912; PMCID: PMC3584048.

Tania G Sánchez-Pimienta, Carolina Batis, Chessa K Lutter, Juan A Rivera, Sugar-Sweetened Beverages Are the Main Sources of Added Sugar Intake in the Mexican Population, The Journal of Nutrition, Volume 146, Issue 9, September 2016, Pages 1888S–1896S, https://doi.org/10.3945/jn.115.220301

Statista. Número de fallecimientos registrados en el estado mexicano de Veracruz de Ignacio de la Llave en 2018, según las principales causas de mortalidad. Disponible en: https://es.statista.com/estadisticas/650235/principales-causas-de-mortalidad-en-el-estado-de-veracruz-de-ignacio-de-la-llave/

-º-

Acerca del Laboratorio de Datos contra la obesidad.

Iniciativa ciudadana enfocada a promover, con base en datos e información, políticas públicas que resuelvan uno de los problemas que más afectan a las y los mexicanos.

Redes sociales:

Instagram: @datosvsobesidad

Twitter: @DatosVsObesidad

Atención a medios:

Alma Meza

5545 20 5678